Paris Saint-Germain moet nieuwe club De Ligt worden

Bij de Franse topclub zal men in het laatste stadium van de onderhandelingen met Mino Raiola, zaakwaarnemer van De Ligt, nog een kleine slag om de arm houden. Immers, ook een andere Ajacied, Frenkie de Jong, leek een half jaar geleden voor een voetbaltoekomst in Parijs te kiezen, maar de middenvelder – bijgestaan door Ali Dursun – maakte uiteindelijk toch de keuze voor Barcelona.

Paris Saint-Germain is eigendom van Qatar Sports Investments (QSI). De Braziliaanse oud-international Leonardo staat volgens Italiaanse media op het punt terug te keren bij de club als technisch directeur, waarbij hij De Ligt als zijn eerste ‘trofee’ kan presenteren. Zijn landgenoot Maxwell, voormalig speler van Ajax, is de huidige technisch manager van PSG. De banden van de beide Brazilianen met Raiola zijn warm, de lijnen kort.

Honderden miljoenen heeft QSI sinds 2011 geïnvesteerd in de spelersgroep. De club domineert de Ligue 1, maar kwam in de Champions League nooit verder dan de kwartfinales. De laatste drie jaar waren de achtste finales telkens het eindstation. PSG snakt naar internationaal succes. Daar ligt ook de sportieve uitdaging voor De Ligt.

Achterhoede

Onder de Duitse trainer Thomas Tuchel is Thiago Silva aanvoerder en een vaste waarde in het hart van de defensie, maar de Braziliaan is met zijn 34 jaar in de herfst van zijn carrière beland. Hij wordt in de laatste linie terzijde gestaan door zijn landgenoot Marquinhos (25), de Fransman Presnel Kimpembe (23) en de Duitser Thilo Kehrer (22). Het is een publiek geheim dat Juventus zich deze zomer graag met Marquinhos zou versterken.

De Ligt, die zo’n 80 miljoen euro moet kosten, is pas negentien jaar, maar hij heeft al een bulk aan ervaring opgedaan. In 2017 stond hij met Ajax in de finale van de Europa League tegen Manchester United, als jongste speler ooit in een Europese eindstrijd: 17 jaar en 285 dagen oud. Afgelopen seizoen haalde hij met zijn club de halve finales van de Champions League. Met het Nederlands elftal reikte hij tot de finale van de Nations League. De verdediger speelde al 17 interlands.

Het centrale duo van Paris Saint-Germain Beeld AFP

Een internationale prijs heeft de (kop)sterke verdediger met Ajax of Oranje nog niet gewonnen, maar hij kan terugkijken op een geweldig laatste jaar in Amsterdam, met de 34ste landstitel en de bekerwinst als bekroning. Internationale erkenning viel hem in december ten deel, toen De Ligt werd uitgeroepen tot golden boy, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de Italiaanse krant Tuttosport. Toonaangevende sportjournalisten uit meerdere landen wezen De Ligt aan als het grootste voetbaltalent in Europa.

Zijn naam kwam in een mooi rijtje. De Ligt was de opvolger van Kylian Mbappé, zijn toekomstige ploeggenoot bij Paris Saint-Germain. Het was voor het eerst dat een verdediger die eer te beurt viel. De golden boy werd sinds 2003 steevast uitgereikt aan een aanvaller of een middenvelder, onder wie Rafael van der Vaart, Wayne Rooney, Lionel Messi en Paul Pogba.

Symbool

Het zegt veel over het talent en de kwaliteiten van de tiener uit Abcoude, die al op jonge leeftijd in de opleiding van Ajax terechtkwam. Vanaf het seizoen 2016-2017 raakte zijn loopbaan in een stroomversnelling. De Ligt sloeg de A1 min of meer over en maakte in augustus 2016 op 16-jarige leeftijd zijn debuut in de eerste divisie, als speler van Jong Ajax tegen FC Emmen, met een andere debutant, de Colombiaan Davinson Sánchez, als kompaan in de achterhoede. Negen maanden later vormden zij een duo in de Europa Leaguefinale tegen Manchester United.

Afgelopen seizoen stond De Ligt symbool voor een herboren Ajax. Hij maakte diepe indruk met zijn prestaties en zijn presentatie, onverstoorbaar op weg naar de top. Die onverstoorbaarheid is misschien wel zijn grootste kracht. “Omgaan met kritiek en spanning is ook iets dat je moet leren,” keek hij terug op zijn eerste seizoen. “Als jeugdspeler vraag je je af: hoe zal ik het later doen in het eerste? Als het dan zover is, ben je nerveus. Dat heb ik niet meer. Ik ga nu het veld in met het idee: ik doe mijn best en meer kan ik niet doen. Die mindset is voor mij heel belangrijk. Ik moet rustig zijn in mijn hoofd, niet overgeconcentreerd, dan neem ik de beste beslissingen.”