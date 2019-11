Para atletiek in Olympisch Stadion: fanatiek trainen met je eigen doel

De atleten kiezen al naar gelang hun niveau een hek om over te springen. Beeld Marc Driessen

Zeven atleten, allemaal met een eigen verhaal. De fanatiekste is waarschijnlijk Marlène van Gansewinkel (23), geboren zonder linkeronderbeen en -onderarm en wereldrecordhoudster op de 100 meter sprint. Ze verliest het liefst nooit een wedstrijd. Naast haar op een bankje in het Olympisch Stadion maakt Fleur Schouten (18), geboren met een misvormd onderbeen, haar onmisbare blade schoon voor de training. Ze heeft zich voor de wereldkampioenschappen atletiek geplaatst op het onderdeel verspringen, net als Van Gansewinkel en nog drie anderen van de trainingsgroep.

Bonsen (50) kijkt van een paar meter toe. Met zijn handen in de zakken. “Zo herken je een goede coach,” verduidelijkt hij. De coach en zijn groep worden als afvalligen gezien. Twee jaar geleden is Bonsen gestopt als bondscoach bij de Atletiekunie om vervolgens zelf een trainingsprogramma in Amsterdam op te zetten.

Onderbenen wisselen

Een paar van zijn atleten volgden hem onmiddellijk en verlieten daarvoor de veilige structuur van de atletiekbond. Van Gansewinkel was daar één van. Ze voelde dat ze nog steeds elke dag beter werd van de oefeningen en ideeën van Bonsen, het was te vroeg om de samenwerking te beëindigen.

Een aanvaring met de bond ligt ten grondslag aan de scheiding. Zonder alle details te benoemen geeft Bonsen aan de rand van de baan uitleg over de breuk. “Mensen helpen met behalen van ambities, dat doe ik het liefste. Ik wil ze helpen in hun ontwikkeling. De bond financiert atleten op basis van prestaties en medailles, dat vind ik minder interessant. Iedereen met een handicap is welkom bij mij.”

Het succes van de trainingsgroep, die strijdt onder de vlag van Amsterdamse atletiekvereniging Phanos, trekt anderen aan. De komende dagen strijden vijf atleten om de wereldtitel op verschillende onderdelen in Doha.

Na de afsplitsing met ‘Papendal’ zijn meerdere atleten naar Bonsen gekomen. Ook valide atleten trainen mee, zoals bijvoorbeeld Kika van Bergen en Henegouwen (22), de beste verspringster van Nederland. Al wil Bonsen dat de kern uit para-atleten bestaat.

Na een kwartier van omkleden en het wisselen van onderbenen liggen de zeven atleten op een matje voor grondoefeningen. Om en om bedenken ze er een. De anderen gehoorzamen en voeren de opdracht uit. Bonsen geeft hier en daar een aanwijzing, nog steeds met de handen in de zakken. De nadruk ligt op de kracht in de romp en stabiliteit van het lijf.

Het niveauverschil tussen de atleten is groot. Zo kan de 23-jarige Fleur Jong, die twee onderbenen verloor door een bacteriële infectie, hoger springen en harder rennen dan Nienke Timmer (20), die wordt gehinderd door een spasme. Beiden zijn wereldtoppers in hun categorie.

Bonsen lost het op door drie rijen hekken neer te zetten voor de sprongoefeningen. Van Bergen en Henegouwen pakt meteen de hoogste hekken, onder anderen Jong en Van Gansewinkel durven de middelste rij aan, Timmer begint met de laagste sprongen. Ze moedigen elkaar aan bij hun pogingen en applaudisseren bij een foutloze reeks. Het is een hecht collectief.

Meer vrijheid

“We worden beter van elkaar,” zegt Jong. “Niemand van ons heeft spijt van de keuze om met Bonsen naar Amsterdam te gaan. Je ziet het, iedereen krijgt er energie van. Bovendien hebben we meer vrijheid dan voorheen.”

De paralympische sport kampt met een aandachtsprobleem. Dat wordt deels veroorzaakt de grote diversiteit aan categorieën die op hun beurt weer zijn ingedeeld van zwaar tot licht gehandicapt. “Het is ingewikkeld en dat maakt de sport minder toegankelijk,” zegt Bonsen. “Je hebt vier soorten handicaps: zicht, verstandelijk, spasme en amputaties. Die vormen de basis van de verschillende categorieën. Wat mij betreft kan het overzichtelijker, dat zou goed voor de paralympische sport zijn.”

Onderling verstoort het de verhoudingen in ieder geval niet. De trainingspartners groeien allemaal van de samenwerking. Wanneer Schouten de training vroegtijdig beëindigt vanwege een complicatie met haar blade vraagt ze wie er na afloop koffie en een broodje wil. Ze helpen elkaar bij verhuizingen en eten samen taart op verjaardagspartijtjes. Ook Bonsen is daarbij, waarschijnlijk met de handen in zijn zakken.