Paok eist straf voor scheidsrechter en hekelt ‘racistische’ commentator

Paok spreekt van een ‘schandelijke avond voor het Europese voetbal’ en hekelt de ‘racistische’ commentator Sierd de Vos.

De Griekse club stelt op het officiële Instagramaccount dat de arbitrage gisteravond grotendeels de uitkomst van de verloren wedstrijd tegen Ajax heeft bepaald. De Amsterdammers wonnen met 3-2 en kregen drie strafschoppen. De club uit Thessaloniki vindt dat de Uefa in moet grijpen. ‘Wij zijn van mening dat de bond direct een straf uit moet delen. Een vorm van compensatie van de Uefa, ook al is dat al laat, is het minimale. Wat ons betreft moet deze schandelijke avond - voor heel het Europese voetbal - worden onderzocht.’

‘Racistisch’

Ook Sierd de Vos krijgt er flink van langs. De Ziggo-commentator grapte dat ‘het slecht gaat met de Griekse economie’ en dat ontblote Paok-fans ‘daarom geen kleren meer aanhebben’. Paok kon er niet om lachen en noemt de opmerkingen ‘racistisch’ en ‘gevaarlijk’. Ook haalden de Grieken aan dat Ziggo, de zender waar De Vos voor werkt, hoofdsponsor is van Ajax. De commentator wil vooralsnog niet op de uitspraken van Paok reageren.

Het bericht van de Griekse ploeg is qua toon hetzelfde als die van de Griekse pers, die vandaag eveneens geen spaan heel liet van de arbitrage. ‘De Engelse scheidsrechter gaf Ajax drie penalty’s om zich te plaatsen voor de volgende ronde en hield de Paok-spelers van een grootse en historische kwalificatie af,’ schrijft Metrosport. Deze krant kopt op de voorpagina: ‘Uefa Mafia’. Ook Forzasport was niet blij met de arbiter: ‘Mafioso, made in England.’



Oud-voorzitter Theodris Zagorakis van Paok schoof zijn mening eveneens niet onder stoelen of banken. Na afloop van de wedstrijd zette hij op Instagram: ‘Ik wist niet dat het officiële beleid van de UEFA is om de ‘traditioneel sterkere teams’ te beschermen. Wat ik wel weet is dat deze scheidsrechter een schande is voor de sport.’ Verder schrijft Zagorakis trots te zijn op Paok. ‘Het Griekse voetbal verdient een betere behandeling dan deze.’