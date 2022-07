Owen Wijndal wordt gekeurd en op ‘Chico’ wordt gejaagd, maar terugkeer Brian Brobbey is complex voor Ajax

Brian Brobbey. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Na Steven Bergwijn heeft Ajax ook het tweede, grote doelwit aan boord als zondag wordt afgereisd naar Oostenrijk voor het jaarlijkse trainingskamp. Wijndal (22) ondergaat momenteel de medische keuring in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en zet vrijwel zeker dinsdag zijn handtekening onder een contract tot medio 2027 in de Johan Cruijff Arena.

Ajax activeert de ontsnappingsclausule van tien miljoen euro in het eerder dit jaar verlengde contract van Wijndal, waarmee net als bij Bergwijn een langgekoesterde wens van zowel speler als club in vervulling gaat.

Owen Wijndal. Beeld Pim Ras Fotografie

Brobbey en Raiola

Of dat ook bij het derde target, Brobbey (20), gaat lukken, is nog maar de vraag. Ajax blijft hoopvol, ook omdat er meerdere manieren zijn om de eerder dit jaar van Leipzig gehuurde spits terug in de hoofdstad te krijgen. De clubs en zijn management steggelen vooralsnog echter flink over een permanente terugkeer van de jeugdinternational, die zich vorig jaar transfervrij verbond aan de Duitse topclub.

Bij die overstap heeft Mino Raiola - naar verluidt - het recht op een aanzienlijk percentage van een doorverkoop bedongen. Het is één van de obstakels waar Ajax nu tegenaan loopt in de onderhandelingen: de clubleiding zou dan een zelfopgeleide speler terug moeten halen door éérst miljoenen euro’s over te maken naar zijn zaakwaarnemerskantoor.

Raiola overleed eerder dit jaar, maar de contractrechten liggen nog altijd bij zijn kantoor, waarvoor Nederlander José Fortes Rodriguez werkt. Ajax dacht eerder al dicht bij een deal te zijn met Leipzig, maar verkeek zich op de uiteindelijke vraagprijs van de Duitsers. Die werd ook flink opgeschroefd vanwege de vele miljoenen die Leipzig moet afstaan. Daarnaast weten de Duitsers dat Brobbey dolgraag terug wil en Ajax, dat concurrent en topscorer Sébastien Haller al verkocht, er veel aan gelegen is het goudhaantje weer in de armen te sluiten.

‘Chico’

Waar meer schot in zit, is de jacht op het 19-jarige Portugese talent Francisco Conçeicao. Zijn huidige club FC Porto deed vooralsnog vergeefse pogingen om de ontsnappingsclause in zijn contract van vijf miljoen euro flink op te vijzelen. Ajax hoopt en denkt daarvan te kunnen profiteren. ‘Chico’, een rappe linksbenige rechtsbuiten, heeft inmiddels door laten schemeren open te staan voor een overstap van de Portugese naar de Nederlandse kampioen.

Francisco Conçeicao. Beeld Nicolò Campo/Sipa USA

Saillant detail: bij Porto, waar de jeugdinternational afgelopen seizoen vooral als invaller fungeerde, is vader Sergio Conceição de hoofdtrainer. De voormalige international raakte in Fabio Vieira (Arsenal) en Vitinha (PSG) dit voorjaar al twee grote talenten kwijt en is er veel aan gelegen om zijn zoon aan boord te houden.

Lisandro Martínez

Ondertussen probeert Ajax Lisandro Martínez nog steeds uit handen te houden van de Engelse topclubs. Een tweede bod van Manchester United op de Argentijnse mandekker, in wie ook Arsenal concreet geïnteresseerd is, werd afgelopen week afgeslagen. De verwachting is echter dat de nieuwe club van zijn voormalige trainer Erik ten Hag de strijd niet opgeeft en met een nieuw bod Ajax definitief overstag hoopt te laten gaan. Martínez zelf acht de tijd rijp voor een transfer naar de Engelse top.

Perr Schuurs heeft - ook om die reden - andermaal te horen gekregen dat hij (vooralsnog) niet mag vertrekken. Wie dat wel mag, maar ondanks serieuze interesse uit topcompetities de knoop nog niet heeft doorgehakt, is de Argentijnse linksback Nicolás Tagliafico.

Daarnaast hoopt de Braziliaanse smaakmaker Antony op een toptransfer. Ook hij staat in de belangstelling van United. De rechtsbuiten van Ajax neemt daar voorlopig, ook door zijn revalidatie van een enkelblessure en de enorme vraagprijs die zijn club hanteert, plaats in de wachtkamer. Ten Hag polste ook Brobbey al, maar bij United verwachten ze dat de spits terugkeert naar Ajax. Zijn komst heeft ook (nog) geen prioriteit.