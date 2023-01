Owen Wijndal is bij Ajax niet eens schim van zichzelf: ‘Misschien is deze wake-upcall wat hij nodig heeft’

Owen Wijndal. Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

De aankoop die in zijn eerste half jaar tussen ziekenboeg, bank en basis pendelde, moest zich maandag bij zijn trainer melden. Reden? Alfred Schreuder is niet tevreden over Owen Wijndal. “Hij moet meer leveren,” verklaarde de coach na zijn verrassende reserverol tegen NEC.

Of Wijndal dat in het gesprek ook erkende? “Een speler wil altijd spelen. En ik weet hoe Owen is. Op de training was hij gisteren heel gebrand. En dat wil ik van hem zien. Dat weet hij ook,” legde Schreuder na de 2-0 in Den Bosch uit. Aan zijn ijver lag het niet, maar ook de trainer kon moeilijk spreken van een sterke comeback toen Wijndal in het bekerduel vanwege veel absenties weer de kans kreeg. “In de eerste helft was het moeizaam. In de tweede helft vond ik het beter.”

Wat in Brabant opviel, was dat Wijndal moeite had met het vinden van oplossingen en ruimtes. Linkerspits Dusan Tadic instrueerde hem veel, terwijl linkshalf Kenneth Taylor meermaals vergeefs om de bal vroeg. Martin Haar, die Wijndal bij Jong AZ coachte, zag hoe hij in het eerste van AZ over Oussama Idrissi en Jesper Karlsson denderde. “Dat ontstond onder Arne Slot, die ervoor zorgde dat backs in de ruimtes konden komen. Bij Ajax moeten de automatismen met Tadic meer groeien.”

In Oostenrijk leek in de voorbereiding nog wel een veelbelovende samenwerking met Steven Bergwijn te ontstaan. Maar Tadic trekt als linkspoot minder naar binnen, waardoor Wijndal minder ruimte heeft om zijn aanvalsdrift te etaleren. Haar: “Owen moet het van zijn drive en power hebben. Hij kan blijven gaan. Blind heeft dat vermogen minder. Die had weer een geweldige passing en inzicht.”

In voetbalintelligentie blinkt Wijndal weer niet uit. Op het EK met Oranje bijvoorbeeld, toen Frank de Boer hem als wingback al snel verving door Patrick van Aanholt, bleek Wijndal geen tactische hoogvlieger. Dat zijn eerste eindtoernooi teleurstellend verliep, had ook te maken met pijntjes. Dat Wijndal bij AZ veel wedstrijden met pijn bleef spelen, kwam zijn spel niet ten goede. En dat hij bij Ajax pas vijf duels aan de aftrap verscheen, heeft ook met fysieke malheur te maken.

In Bramberg vond Wijndal zich al snel terug met ijs op zijn bovenbeen. Een kneuzing, ziekte en een ongelukkige uitglijder in Glasgow, toen hij juist weer de oude leek te worden, wierpen hem gedurende het seizoen ook terug. Dat betekent alleen niet dat Wijndal daar niets aan kan doen. Tegen Excelsior, toen de roep om zijn naam juist steeds luider klonk, oogde hij als invaller te zwaar: “Ik denk dat iedereen heeft kunnen zien dat hij niet topfit is,” stelde Schreuder.

Toen hij na het EK tegen de verwachting in geen transfer maakte en terugkeerde, zei AZ-coach Pascal Jansen: “Owen is enorm overtuigd van zichzelf en dacht misschien dat hij onverwoestbaar was. Maar alleen Superman is dat in strips. Het lijf werkte niet mee. We hebben gekeken: waar is nog ruimte voor verbetering? Misschien kan hij nog beter worden in het verzorgen van zijn lichaam buiten het veld.”

Loopt hij soms de kantjes eraf? “Nee, ik heb hem nooit op luiheid kunnen betrappen,” claimt Haar. “Maar Ajax is wel anders, hè. Als je daar een paar wedstrijden verliest, is het oorlog. En Owen komt op een hoger niveau bij nog betere spelers binnen. Dan moet je volle bak gas geven. Hij denkt vaak: ‘dat kan ik wel’. Wat dat betreft is zo’n wake-upcall misschien wel goed voor hem. Misschien is het te gemakkelijk gegaan bij AZ en heeft hij dit nodig om twee tandjes bij te schakelen.”

Real Madrid

Als belofte zei Wijndal al tegen Haar: ‘Trainer, maak je niet druk. Binnenkort maak ik de stap naar het eerste en op een dag draag ik dat prachtige witte shirt van Real Madrid.’ Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij de goedlachse verdediger. Maar juist nu Ajax afscheid nam van zijn grootste concurrent en hij zijn doorbraak in de Johan Cruijff Arena kon bespoedigen, degradeerde zijn trainer hem weer naar de bank.

Of daar nu tactische, fysieke of karakterologische oorzaken aan ten grondslag liggen, de sleutel om ouderwets en naar wens van zijn trainer de linkerflank weer te ‘domineren’, heeft Wijndal zelf in handen. Al kan een zetje hem helpen, denkt Haar. “Je moet hem wel kunnen raken en vertrouwen geven. Als hij vijf wedstrijden speelt en weer topfit is, komt zijn meerwaarde boven. In de eredivisie spreekt dat voor zich, maar in de Champions League wordt meer gevraagd. Ik weet zeker dat hij dat ook kan en nog gaat laten zien als hij even de tijd krijgt bij Ajax.”