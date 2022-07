Owen Wijndal: ‘Ik wilde altijd al naar Ajax’

Owen Wijndal bij de oefenwedstrijd tegen Red Bull Salzburg. Beeld Getty Images

In wat zijn officiële debuut voor Ajax moet worden, wil de al lang gevolgde Wijndal meteen zijn eerste prijs als prof pakken. Als de strijd om de Johan Cruijff Schaal tijdens het trainingskamp in Bramberg, Oostenrijk, ter sprake komt, glundert de back. “Ik kijk er zeker naar uit. Ik kan niet wachten om voor het echie te spelen en prijzen te gaan winnen met Ajax.”

Hij neemt plaats op een houten bankje en begint aan een terugblik op de voorbije transferperiodes, waarin hij steeds aan Ajax werd gelinkt. “Natuurlijk waren er momenten dat ik andere opties had en moest kijken wat het best bij me paste, maar ik heb altijd hoop en vertrouwen gehouden dat ik uiteindelijk hier zou voetballen. Ik ben heel blij om hier te zijn. Ik denk dat het een heel goede keuze is voor mijn ontwikkeling.”

Opvolger Tagliafico

Bij Ajax werd Wijndal gezien als de opvolger van Nicolás Tagliafico, die op zijn beurt maar niet weg kwam. Pas toen hij in Ibiza na een diner op bed lag, werd het concreet. “Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar hadden al wel gemeld dat ze me graag wilden hebben, alleen duurde het allemaal toch nog best lang. Toen Alfred Schreuder me op Ibiza in een appje vroeg ‘Hé, kan ik je zo even bellen’, dacht ik wel: nu gaat het gebeuren.”

Schreuder leerde Wijndal in een lang telefoongesprek beter kennen en benadrukte dat hij hem dolgraag wilde hebben. “Dat geeft je toch meer vertrouwen om hierheen te komen. Volgens mij was de trainer op dat moment zelf ook op Ibiza, dat was wel grappig. Daarna hebben we in het stadion nog een gesprek gehad. Dat ging meer over voetbal: hoe hij wil spelen etcetera. We kennen elkaar inmiddels een stuk beter.”

Tientallen vragen kreeg Wijndal de voorbije jaren over Ajax, de club die de Zaandammer als junior al eens probeerde te verleiden tot een overstap. Steeds beet hij op zijn tong, terwijl zijn glimlach zijn wens vaak al verraadde. “Ik wilde altijd al naar Ajax,” erkent hij nu. “Ik heb in mijn hoofd zo’n stappenplan. Daarin vond ik Ajax de beste stap na AZ. Als deze club al niet bij de Europese top zit, schuren ze er tegenaan. Via Ajax wil je nóg hoger, maar ik denk dat dit nu de beste club is voor mijn ontwikkeling. Ik woon nog in de buurt, net als mijn familie, ken de jongens en ik weet hoe Ajax wil spelen. Nu wil ik hier ook echt prijzen winnen en léren winnen.”

Instemming van Van Gaal

Zoals hij zijn carrière met potlood uittekent, doet hij dat ook met het komende voetbaljaar. “Ik wil hier veel spelen en laten zien hoe goed ik ben. Misschien kennen niet alle supporters mij zó goed. Deelnemen aan het WK met Oranje is ook één van de redenen waarom ik deze keuze heb gemaakt. Als ik hier speel, acht ik de kans nog groter dat ik meega naar het WK,” aldus de international.

Dankzij Oranje heeft hij al een voorproefje gekregen van hoe het is om straks bij Ajax met Steven Bergwijn de linkerflank te bestrijken. “Dat klikt wel. We praten in en buiten het veld veel. Hij weet dat ik er veel overheen kom en dat hij af en toen ook zijn actie moet maken. Het is lekker om met hem, en ook iemand als Dusan Tadic, voor je te voetballen.”

Bij Oranje polste hij ook de bondscoach over een mogelijke overstap naar Ajax. Hij kreeg zijn zegen, eerst persoonlijk en toen het rond was ook nog even met een typisch Van Gaal-bericht. “Hij had me al laten weten dat hij dacht dat het een goede keuze was. In een berichtje feliciteerde hij me en gaf hij nog tips mee hoe ik me kon verbeteren. Over het omschakelen naar verdedigen toe, dat ik dat goed in de gaten moest houden. Dus ik zei: ‘Dank u wel trainer, ik hoop dat we het WK samen winnen.’”