Overwintering dichtbij: onder Ten Hag verloor Ajax nog niet buitenshuis

Donny van de Beek Beeld BSR Agency

Die reeks zal zich vanavond voort moeten zetten tegen Chelsea, dat in Europese competities nog nooit verloor van een Nederlandse club. De ploeg van Frank Lampard kan de opvolger worden van FC Barcelona, dat in de CL-groepsfase van het seizoen 2014-2015 de laatste ploeg was die beide duels met Ajax wist te winnen.



Met het duel op Stamford Bridge keert Ajax terug in Londen, waar het eerder dit jaar al de eerste halve finale van de Champions League speelde tegen Tottenham Hotspur. Donny van de Beek was destijds de matchwinner (0-1). Die overwinning is onderdeel van een lange reeks uitoverwinningen van Ajax.

De laatste keer dat de Amsterdammers een Europees duel buitenshuis niet winnend afsloten, is een jaar geleden (1-1 bij Benfica op 7 november 2018). Erik ten Hag verloor überhaupt geen enkel van zijn twaalf Europese uitduels als trainer van Ajax.

Donny van de Beek haalt doeltreffend uit tegen de Spurs, Toby Alderweireld (uiterst rechts) kijkt toe. Beeld BSR Agency

Verzekeren van overwinteren

Mocht Ajax dinsdagavond winnen van Chelsea, kan het zich verzekeren van Europese overwintering. Lille moet in dat geval niet winnen bij Valencia. De Fransen zouden de Amsterdammers dan al niet meer kunnen achterhalen, waarmee Ajax in ieder geval een ticket voor de Europa League veiligstelt. Erik ten Hag en zijn ploeg zullen zich niet met dat gegeven bezig houden, alleen de knock-outfase van de Champions League telt.



Op dit moment staat Ajax samen met Chelsea op zes punten, Valencia volgt met vier. Als Ajax vanavond wint en Valencia verliest in eigen huis van Lille, hebben de Amsterdammers nog maar een puntje nodig om zich te plaatsen voor de knock-outfase.



Breekt er paniek uit als Ajax verliest op Stamford Bridge? Waarschijnlijk niet. Door de late gelijkmaker van Lille tegen Valencia twee weken geleden, staat de ploeg van oud-Ajacied Jasper Cillessen nu twee punten achter de Amsterdammers. Bij een overwinning vanavond gaan de Spanjaarden dus mogelijk over Ajax heen, maar de Amsterdammers zouden dat over een maand in eigen huis nog recht kunnen trekken. Zaak is dan om voorafgaand in ieder geval niet te struikelen in Lille.

Erik ten Hag Beeld EPA

Koning van de tackles

Het doelsaldo van Ajax is met zes voor en één tegen nog altijd riant na drie duels in groep H. Michy Batshuayi wist voorlopig als enige te scoren tegen de Amsterdamse defensie, die opvalt in de verdedigende cijfers. Geen enkele ploeg had dit Champions Leagueseizoen meer succes uit tackles: 76 keer. Nicolás Tagliafico heeft met 15 gewonnen tackles een groot aandeel. Daarnaast staat Ajax hoog in de lijst van balonderscheppingen: 46 keer (12 keer Tagliafico).



Mocht het niet van de Argentijnse linksback komen, kan Ajax altijd nog rekenen op André Onana. De doelman is met een reddingspercentage van 92 procent wat dat betreft de beste doelman van de hele Champions League. Vanavond moet Onana overigens wel oppassen voor een schorsing. Hij staat, net als Lisandro Martínez, op scherp.