Overwinning voor Ajax tegen VVV-Venlo (1-0)

In de eerste helft keurde Blom een treffer van VVV af na interventie van de videoscheidsrechter. Hij oordeelde dat doelpuntenmaker Martin Samuelsen voordat hij scoorde toch een overtreding had gemaakt op Nicolás Tagliafico.



Afgekeurd

Diezelfde Blom keurde in de eerste helft een doelpunt van VVV af na interventie van de videoscheidsrechter. De arbiter had zelf niet gezien dat doelpuntenmaker Martin Samuelson even aan het shirt van Nicolás Tagliafico had getrokken. Na bestudering van de beelden keurde hij de treffer van de thuisploeg alsnog af.



Vorige week had VVV nog profijt van de videoscheidsrechter toen een doelpunt van aanvaller Fran Sol van Willem II in tweede instantie toch werd afgekeurd.



Rechterbovenbeen

Ajax bleef niet zonder schade op het kunstgras in Venlo. Voor David Neres viel het doek al na 25 minuten voetballen. Hij moest zich laten vervangen door Zakaria Labya, omdat hij last kreeg van zijn rechterbovenbeen.



Het is hoogst onzeker of hij woensdag kan meedoen in de thuiswedstrijd tegen Dinamo Kiev van de de play-offs van de Champions League. De Braziliaan miste voordat hij uitviel een riante kans op de openingstreffer.