Overwinning op angstgegner Utrecht bevestigt groei Ajax

Hoe speelde Dolberg?

Zijn doelpunt was prachtig. Hij zette de aanval zelf op, na een goede pass van Frenkie de Jong. Dolberg speelde op links Daley Blind aan en die behield in het strafschopgebied het overzicht. Hij legde de bal terug op Dolberg, die hard raak schoot. Daarbij steekt de jonge Deen veel energie in het afjagen van de tegenstander. FC Utrecht had daar heel veel moeite mee en kwam niet aan een fatsoenlijke opbouw toe.



En hij was betrokken bij de 0-2?

Ja, na een pass van Hakim Ziyech op Dusan Tadic probeerde de Serviër in één beweging Dolberg te bereiken, maar die werd vastgehouden door Willem Janssen. Op aanraden van de var keek arbiter Higler de beelden terug. Hij gaf een penalty, die door Tadic werd benut.



Een rimpelloos einde van het kalenderjaar voor Ajax.

Niet helemaal, want de ploeg kreeg onnodig een goal tegen en dat zorgde voor een hectische slotfase. Het duurde tot de vijfde minuut van de blessuretijd eer Frenkie de Jong de beslissing bracht (1-3). Maar Ajax is ontegenzeggelijk gegroeid als team en kreeg de bevestiging in de Domstad. FC Utrecht, de ploeg in vorm, is een angstgegner voor de Amsterdammers, maar het elftal van Ten Hag was zondagmiddag grotendeels de bovenliggende partij.



