Overvallers plaatsten baken onder auto Ajacied Dusan Tadic

Nadat hij uit eten was geweest met zijn zaakwaarnemer, reed Dusan Tadic (34) op 28 juli vorig jaar naar zijn huis in de Van Eeghenstraat in Amsterdam-Zuid. Bij de woning zag de Ajaxspeler twee mannen achter een dixi in zijn straat staan. Ze hadden motorhelmen op met omhooggeklapte vizieren.

Toen Tadic in de gaten kreeg dat de twee het op hem gemunt hadden, zette hij het op een lopen. Daarop zetten de twee gehelmde jongens op een scooter de achtervolging in. Bij een tuintje wisten ze hem uiteindelijk klem te rijden. Tadic deelde een klap uit en werd vervolgens bij zijn nek vastgepakt. “We hebben je,” zeiden de mannen. Daarop deed de voetballer alsof hij zich overgaf om het opnieuw op een lopen te zetten. Uiteindelijk vluchtte hij het Conservatorium Hotel in en waarschuwde hij de politie.

Peilbaken in uitlaat

De recherche vond naderhand een peilbaken in de uitlaat van de auto van de Ajaxaanvoerder. Dat bleek twee weken eerder geactiveerd te zijn in Amsterdam-Zuid. Daarnaast werden camerabeelden uit de omgeving opgevraagd. Daarop was duidelijk te zien hoe twee gehelmde mannen, voorafgaand aan de poging tot beroving, stonden te wachten.

Een van de mannen rookte een sigaret. Politiemensen herkenden in de wat gezette man Mohamed El K. (26). Hij werd in het verleden gerekend tot de Top 600. In de man die de sigaret rookte, herkende de politie Mohammed F. (19).

Tweelingbroer

Beide mannen werden afgelopen oktober aangehouden. Ze ontkennen ook maar iets met de gebeurtenissen van doen te hebben. “Het is niet zo. Het klopt niet. Ik ben het niet,” stelde El K. donderdag tijdens de behandeling van de strafzaak. Ook medeverdachte F. ontkent. Er zijn dna-sporen aangetroffen op een sigarettenpeuk in de omgeving van de woning van Tadic. Maar omdat hij een tweelingbroer heeft, staat niet vast of dat dna van hem of van zijn broer is.

Hoewel tweelingen grotendeels over hetzelfde dna beschikken, is het wel mogelijk verschillen te vinden. Dit is echter een zeer tijdrovend proces. Omdat de zaak tegen F. later zal worden behandeld, werd hij door de rechtbank op vrije voeten gesteld.

Horlogeliefhebber

Justitie ziet voldoende aanwijzingen dat de twee van plan waren om Tadic te beroven. Mogelijk van een duur horloge. Van Tadic is bekend dat hij een horlogeliefhebber is. Tadic heeft verklaard dat hij op de bewuste avond een horloge droeg, maar niet zichtbaar. Mede vanwege ‘het planmatige’ karakter van de belaging van Tadic eiste het OM 12 maanden cel tegen El K..

Richard Sussenbach, de advocaat van El K., stelde zijn klant niet te herkennen op de beelden. Daarnaast plaatste hij vraagtekens bij het motief van de belaging. “Het OM gaat uit van een poging tot beroving maar dat staat niet vast. Twee dagen later moest Ajax tegen PSV voor de Johan Cruijff Schaal. Misschien waren het wel hooligans.”

De rechtbank doet op 2 februari uitspraak.