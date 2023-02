Overname United door sjeik is goed én slecht nieuws voor Erik ten Hag

Sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani, wellicht de nieuwe eigenaar van Manchester United, in gesprek met Unitedicoon David Beckham. Beeld FIFA via Getty Images

De woordvoerders van sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani stonden zaterdag met de mond vol tanden toen Engelse journalisten informeerden naar de achtergrond van hun baas. Zijn leeftijd – 40 of 41 – stond niet vast, net zo min als de herkomst van het vermogen van de bankier. Zijn voorlichters konden alleen bevestigen dat zijn wens om Manchester United voor ongeveer zes miljard euro te kopen op waarheid berustte.

De directeur van de Qatarese bank QIB gaf in een statement aan geen leningen te hoeven afsluiten om de club van trainer Erik ten Hag over te nemen. Zonder tussenkomst van derden wil hij het volledige aandelenpakket in handen krijgen. De schuld van bijna 600 miljoen euro wordt in een klap afbetaald terwijl Old Trafford en trainingscomplex Carrington een renovatie wacht. Unitedcoach Erik ten Hag mag aantrekken wie hij wil.

Clubliefde

De pr-machine van de zoon van de voormalige premier van Qatar vertelt dat hij wordt gedreven door clubliefde. Sjeik Jassim fungeert niet als stroman van het regime in de oliestaat, maar zou zijn hart laten spreken. Om die reden meldde hij zich vorige zomer niet voor Chelsea, dat moest worden verkocht door Britse sancties tegen de eigenaar, de Russische oligarch Roman Abramovitsj. Het klinkt te mooi om waar te zijn.

Sjeik Jassim heeft volgens critici alle kenmerken van een vooruitgeschoven pion. Na het WK past toetreding tot de meest aansprekende competitie op aarde in de strategie. Het probleem is dat Qatar met Paris Saint-Germain al een team in Europa bezit. De regels van voetbalbond Uefa staan, om belangenverstrengeling te voorkomen, niet toe dat twee clubs van dezelfde eigenaar deelnemen aan de Champions League.

Met het vehikel Nine Two Foundation, een knipoog naar de Class of ’92 van Manchester United (met onder anderen Phil en Gary Neville, Ryan Giggs en David Beckham), stelt de sjeik een zelfstandige entiteit te zijn. Dat zou in theorie kunnen kloppen, maar komt ongeloofwaardig over. Zijn vader gaf in het verleden leiding aan de Qatar Investment Authority (QIA), een reusachtig staatsfonds waarmee onder meer PSG werd gekocht. De QIA is eveneens de grootste aandeelhouder van de bank van Jassim.

Deze doorzichtige structuur hoeft bij de Uefa geen problemen op te leveren. Eerder verleende het orgaan toestemming aan Red Bull Salzburg en RB – RasenBallsport, omdat de Duitse bond bedrijfsnamen verbiedt – Leipzig om gelijktijdig mee te doen aan Europese bekertoernooien. Met Nasser Al Khelaifi, president van PSG, beschikken de Qatari bovendien over de voorzitter van de European Club Association (ECA); hij is tevens lid van het uitvoerend comité van de Uefa.

Strakkere regelgeving

De aanstaande introductie van een strakkere regelgeving voor clubeigenaren door de Britse overheid kan wel een obstakel vormen. Mits nageleefd, moeten zij aantonen hoe ze aan hun vermogen zijn gekomen en waar het geld precies vandaan komt. Dat de zegslieden van sjeik Jassim daarop een antwoord schuldig moeten blijven, geeft te denken. In Qatar bepaalt de uitgebreide koninklijke familie alles.

Een poll onder supporters van Manchester United leert dat twee derde van hen de club liever naar de Engelse miljardair Jim Ratcliffe ziet gaan, die ook een officieel bod heeft gedaan. De aanhang voelt weinig voor Qatarese heerschappij, ondanks de beloofde gouden bergen.

Voor 1 juli, als de transfermarkt opent, moet de zaak idealiter zijn beklonken. Ten Hag zou dan meteen kunnen profiteren van de kapitaalinjectie. Sjeik Jassim, opgeleid in het Verenigd Koninkrijk, ligt op polepositie. Daarmee zou Manchester United – na Newcastle United (Saoedi-Arabië) en Manchester City (Abu Dhabi) – de derde club in de Premier League worden die in handen is van een oliestaat. Althans, niemand in Engeland gelooft dat de weldoener op eigen kompas navigeert.