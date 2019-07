Overmars: ‘Het zou zomaar kunnen dat Ziyech blijft’

Marc Overmars verwacht dat de laatste afwikkelingen in de transfer van Matthijs de Ligt spoedig worden beklonken. Tegelijkertijd aast Ajax op Edson Alvarez, is er een bod op David Neres binnengekomen en verbaast de directeur voetbalzaken zich over de stilte rondom Hakim Ziyech.

“Het einde van de transfer van Matthijs de Ligt is in zicht,” zegt Marc Overmars tijdens het trainingskamp van Ajax in Bramberg am Wildskogel. "Het gaat nu nog om bankgaranties, daar is Ajax altijd heel strikt in. Ik hoop dat het nu snel gaat, maar daar komen ze wel uit. Het zijn Italianen.”

De Mexicaanse verdediger Edson Alvarez wordt al langere tijd als vervanger gezien voor De Ligt. De international van Club America staat bovenaan het wensenlijstje van Ajax. “Dat hangt niet één op één samen met het vertrek van Matthijs de Ligt,” verduidelijkt Overmars. “Edson Alvarez is een speler die er goed bij ons opstaat. Zijn komst zou zomaar kunnen, inderdaad. Ik denk dat hij een goede leeftijd heeft, 21 jaar. Hij is een vaste international van Mexico, we volgen hem al een tijdje. Hij heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt en kan op meerdere posities uit de voeten.”

Geen leegloop

De transferperiode is in volle gang, maar van een leegloop bij Ajax is allerminst sprake. Met het aantrekken van onder meer Lisandro Martinez, Razvan Marin en Quincy Promes heeft Overmars de zaken prima op orde. Wel blijft er interesse voor verschillende Ajacieden, die afgelopen seizoen succesvol waren. Zoals David Neres. De Braziliaanse aanvaller, die momenteel nog vakantie heeft, wordt begeerd door onder meer Atletico Madrid.

“Volgende week gaan we met zijn begeleiders om de tafel. Voor David is één club concreet, met een bod. Daar gaan we dan over praten, maar het is wel de bedoeling dat wij als Ajax leidend zijn. Afgelopen winter kon hij weg naar China, maar hebben we hem niet laten gaan. Kijk eens hoe dat voor Ajax, maar ook voor hem heeft uitgepakt.”

“Aanvankelijk was hij bankzitter, hij moest nog een beetje los komen. Hij is nu international van Brazilië. Ik denk dat Erik ten Hag dat fantastisch heeft gedaan. De ontwikkeling van Neres is de verdienste van Ajax, van het team en van de trainer. Dat mag nu ook wel een rol spelen, maar ik begrijp dat er met zijn achtergrond ook anders naar wordt gekeken.”

Ziyech

Waar er beweging is rond Neres, is het nog rustig rond Hakim Ziyech. Ook Overmars vindt dat opvallend. “Ik verbaas me er wel een klein beetje over. Ik vind dat hij elk jaar beter is gaan spelen en zijn statistieken zijn uitzonderlijk goed. Steeds meer clubs kijken toch meer naar de cijfers dan naar wat hij allemaal laat zien en wat er om hem heen gebeurt. Ik vind Hakim beter dan Mesut Özil. Ik zou zeggen: verkoop hem en voor de helft haal je Hakim. Maar ze hebben niet naar me geluisterd. Het zou dus zomaar kunnen dat hij bij Ajax blijft.”