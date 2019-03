Overmars en Van der Sar maandenlang bedreigd

Het Openbaar Ministerie verdenkt zaakwaarnemer Stefano van D. (30) ervan verschillende directieleden zoals Edwin van der Sar, Marc Overmars en Jeroen Slop dreigende mails, brieven en apps te hebben gestuurd. 'Mark my words, na 12 maanden vernederen ga ik jou live live live laten zien wie jullie denken kapot te maken', schreef hij onder meer.



De doorgedraaide zaakwaarnemer zocht de directieleden in hun woonplaats op en stopte zijn visitekaartje onder de ruitenwisser van hun auto. 'Jammer dat het zo moet gaan', schreef hij in een bericht. 'Zoals ze mij in de jeugdgevangenis hebben geleerd: wie niet horen wilt, die moet maar voelen!'



Ook schreef hij: 'Ik kom je vroeg of laat tegen op straat, de supermarkt of de hockeyclub. Hoe jij en M. mijn stiefzoon kapot hebben gemaakt ga ik het zelfde doen bij jullie kinderen.'



Van D. is volgens het Openbaar Ministerie van 26 oktober 2017 tot en met 25 september 2018 doorgegaan met dreigen. Hij zou dringende verzoeken om te stoppen en zich niet meer te vertonen op trainingscomplex De Toekomst en in de kantoren van de Arena hebben genegeerd.



'Bizarre reden'

Over het motief van Stefano van D. wil Ajax niets kwijt. Van D. was tijdens de bedreigingen zaakwaarnemer van Mees de Wit, een aanvaller uit Jong Ajax die vorige zomer vertrok naar Sporting Portugal. Op 27 oktober 2017 werd bekend dat jeugdtrainer Michael Reiziger om 'een bizarre reden' De Wit tijdelijk buiten de selectie had gezet. Of deze actie te maken heeft met de bedreigingen, die precies toen startten, wil Ajax niet bevestigen.