Overmars: Een vertrek van Onana is onbespreekbaar

Voor veel jonge voetballers van Ajax is belangstelling, maar Overmars houdt de boot af.



Over doelman Onana: "André is een winnaar die met Ajax prijzen wil winnen. Dat willen wij ook. In de eredivisie kan hij een betere keeper worden. Daar heeft hij met Edwin van der Sar geregeld gesprekken over. Een vertrek van Onana is onbespreekbaar. We willen hem nog een tijdje bij ons houden."



Ajax heeft de contracten met Frenkie de Jong en Donny van de Beek onlangs verlengd. Met Justin Kluivert is de club nog in gesprek. "Maar als het aan ons ligt tekent Justin zo snel mogelijk bij. Die jongens zijn ons zilverwerk."



Hassane Bandé

Ajax heeft deze week een poging ondernomen linksbuiten Hassane Bandé van KV Mechelen over te nemen, maar de Belgische club werkt vooralsnog niet mee.



Als Bandé pas in de zomer komt, zal Ajax niet meewerken aan een tussentijds vertrek van Amin Younes.



Overmars: "Want we zitten dun in de buitenspelers, ook door de blessure van Vaclav Cerny."



Linksback Mitchell Dijks kan mogelijk wel verkocht worden na de aankoop van de Argentijn Nicolás Tagliafico. "Dat zal de komende weken duidelijk worden," aldus Overmars.



