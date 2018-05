Overmars: 'Als we spelers van 18 verkopen, kan Ajax beter stoppen'

Dat vertelt directeur Marc Overmars in het programma Ajax Inside dat vrijdagavond op Ziggo Sport wordt uitgezonden.



"Geld is echt geen thema," stelt Overmars, die het eigen vermogen van Ajax afgelopen seizoen naar 175 miljoen euro zag groeien. Toch liet hij Davinson Sánchez vorig jaar vlak voor het sluiten van de transfermarkt voor ruim 40 miljoen euro naar Tottenham Hotspur vertrekken.



"Sánchez was 21, maar jongens van 18 of 19. Het was ook niet goed om Sánchez te laten gaan. Alleen soms gebeurt het alsnog, zoals ook met Milik. We hebben uitgesproken dat hij moest blijven en toch is het gebeurd. "



Overmars is niet bereid om mee te werken aan verkoop van jonge spelers. "Als wij spelers van 18 al gaan verkopen, dan kan Ajax beter stoppen en de jeugdopleiding ook op slot doen."



Toekomstperspectief

De uitlatingen van Overmars volgen een dag nadat Justin Kluivert in de Volkskrant vertelde dat hij zijn volgend jaar aflopende contract niet wil verlengen. De negentienjarige buitenspeler voelt zich niet gewaardeerd en acht het toekomstperspectief van zijn team ongewis.



Kluivert vertelde ook dat er spelers bij Ajax weg willen of weggaan. Hij noemde geen namen. Van de 25-jarige Hakim Ziyech is bekend dat hij de eredivisie wil verlaten. De achttienjarige Matthijs de Ligt werd de afgelopen weken ook met veel Europese topclubs in verband gebracht. Supporters van Ajax vrezen verder voor een vertrek van André Onana (22 jaar) en David Neres (21 jaar).



