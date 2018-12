Oudste Nederlandse olympiër Maier overleden

Maier werd in 1916 geboren in Madioen, een stad op Java in het toenmalige Nederlands-Indië. Achttien jaar later verhuisde hij naar Nederland, waar hij ging spelen voor de Amsterdamse zwemclub Het Y.



Twee jaar later selecteerde waterpolobondscoach Frans Kuypers hem voor de Spelen van Berlijn. Nederland werd vijfde en Maier speelde alle wedstrijden.



'Hans Maier was en bleef tot op zeer hoge leeftijd altijd een echte sportman. Vol overtuiging dat sport goed is voor de mens en vol interesse voor alle facetten van de sport. Wij zijn getroffen door zijn overlijden," zei André Bolhuis, de voorzitter van NOC*NSF maandag.