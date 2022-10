Oud-wielrenner Gerben Karstens (80) overleden

Gerben Karstens. Beeld Cor Vos

De in Voorburg geboren notariszoon was erkend sprinter. Karstens won tussen 1965 en 1976 onder andere zes etappes in de Tour de France, veertien ritten in de Vuelta en één in de Giro d’Italia. Hij stond ook op het podium van onder andere Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race en de Ronde van Lombardije.

Karstens won als amateur samen met Evert Dolman, Jan Pieterse en Bart Zoet de gouden medaille op de Olympische Spelen van 1964 op het onderdeel honderd kilometer ploegentijdrit. Hij reed elf keer de Tour en in de ronde van 1974 droeg hij twee dagen de gele trui. In de Tour van 1976 was hij de snelste in de slotetappe op de Champs-Élysées van Parijs. Hij won ook Parijs-Tours (1965).

‘De Karst’ won dus etappes in zowel de Tour, als de Giro en de Vuelta. De enige andere Nederlandse renners die dat wisten te presteren zijn Jean-Paul van Poppel, Jeroen Blijlevens, Erik Breukink en Tom Dumoulin.

Karstens kreeg enkele weken geleden een herseninfarct. Hij is zaterdag overleden in Dongen (Noord-Brabant).