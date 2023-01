Oud-wielerkampioen Piet van Heusden (93) overleden

De huldiging van Piet van Heusden in 1952. Beeld Nationaal Archief / Fotocollectie Anefo

De geboren Amsterdammer Piet van Heusden begon op zijn negentiende met baanwielrennen. Hij werd snel succesvol: in 1952 werd hij, in het Olympisch Stadion, Nederlands kampioen in de discipline achtervolging. Met die prijs plaatste hij zich voor het wereldkampioenschap van datzelfde jaar in Parijs, waar hij ook de eerste prijs pakte.

Ook op de Nederlandse kampioenschappen van 1953 en 1954 was hij oppermachtig. ‘Een Amsterdams fenomeen,’ schreven sportverslaggevers destijds over Van Heusden.

Na zijn professionele carrière is hij altijd actief gebleven in de wielersport, als ploegleider en organisator van wedstrijden. Hij zat 36 jaar in de organisatie van Olympia’s Tour, de oudste wielerwedstrijd in Nederland, ooit opgericht door de Amsterdamse wielervereniging Olympia.

Van Heusden gold lange tijd als de oudste, nog levende wereldkampioen van Nederland. Afgelopen zomer vertelde hij in Het Parool dat hij nog steeds drie keer per week een tochtje reed in de buurt van Uithoorn, waar hij woonde. Volgens Van Heusden bestond er niks mooiers. “Of weet jij wel iets beters dan? Ik sterf nog liever in het harnas.”

Ochtend in het wiel van de 93-jarige Piet van Heusden, de wereldkampioen achtervolging van 1952 (!!). (Let op zijn mouwtjes) pic.twitter.com/uuSoHGSA9Z — Thomas Sijtsma (@ThomasSijtsma) 12 juli 2022

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: