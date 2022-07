Oud-voetbalster Vera Pauw: ‘Als jonge speelster ben ik verkracht door een prominente voetbalofficial’

Vera Pauw maakt het misbruik bekend via een uitgebreide verklaring op Twitter. Beeld Het Parool

Later kwamen er twee aanrandingen door twee andere mannen bij. Ook zij waren actief binnen het Nederlandse voetbal.

In haar verklaring schrijft de 59-jarige Pauw dat ze het misbruik 35 jaar lang verborgen heeft gehouden. Het incident was het moeilijkste dat ze ooit heeft meegemaakt, maar nu is ze eindelijk klaar om ‘verder te gaan met haar leven en trots te zijn op wie ze is’. Ze weigert nog langer te zwijgen. Recentelijk heeft ze aangifte gedaan bij de politie: ze is klaar om haar verhaal te delen. Ze vertelt NRC open en gedurfd over de verkrachting.

Traumatische gebeurtenis

Als 22-jarige jonge vrouw werd ze verliefd op een ervaren coach, vertelt ze NRC. Hij was veertien jaar ouder en haar vriendinnen waarschuwden haar voor hem, maar die boodschap kwam niet aan. Van gelijkwaardige seks was volgens Pauw geen sprake. Ze gaf aan dat ze niet wilde, maar daar had hij geen oren naar. Ze omschrijft het voorval als een traumatische gebeurtenis waar ze zich diep voor schaamt.

Wanneer de man later in dienst komt bij de KNVB, is Pauw ondergeschikt aan hem. Het is een onhoudbare situatie: hij maakt haar het leven zuur, blijkt uit haar verhaal. Zo probeert hij haar te dwingen te stoppen als international en maakt hij haar zwart.

Einde aan het zwijgen

Jarenlang hield ze haar mond, tot ze het ‘niet meer trok’. Ze trok aan de bel bij de KNVB, maar de voetbalbond reageerde niet op haar meldingen over seksueel misbruik. In plaats daarvan was er sprake van een ‘gepland vernederingsbeleid’. Ze droeg de schaamte jarenlang met zich mee en voerde niet alleen met zichzelf, maar ook met de KNVB een strijd voor erkenning voor wat haar is aangedaan.

Met haar interview en verklaring op Twitter komt een einde aan het zwijgen en de schaamte. ‘Dit is wie ik ben,’ schrijft ze. ‘Ik hoef me niet langer te verstoppen. Ik hoop dat ik weer kan leven in vrijheid.’

KNVB betuigt spijt

Hoogleraar sport en recht aan de VU Marjan Olfers stelt in een vertrouwelijk rapport van een extern onderzoeksbureau dat de KNVB op verzoek van Pauw heeft laten uitvoeren, dat de bond ‘onvoldoende alert’ heeft gereageerd op meldingen van Pauw over ‘seksueel misbruik’.

“De fouten die in het rapport worden benoemd erkennen we en hadden haar niet mogen overkomen,” meldt de bond in een reactie. “In het persoonlijk contact met Vera hebben wij ervaren dat deze situatie helaas zeer veel impact op haar heeft en dat spijt ons.” De KNVB wil het rapport zo snel mogelijk met Pauw besproken, ‘ook met het oog op herstelbemiddeling’.