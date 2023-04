Oud-topatleet Haile Gebrselassie: ‘Als ik niet zweet, ontbreekt er iets, dan raakt alles ontregeld’

De Ethiopische hardlooplegende Haile Gebrselassie (49) heeft acht jaar na zijn topsportpensioen nog altijd dezelfde energie. Een interview over ouder worden, het zakenleven, elke ochtend trainen, zijn innige band met Nederland en dromen van een betere wereld.

In zijn kantoor in miljoenenstad Addis Abeba wiebelt de in gedachten verzonken Haile Gebrselassie heen en weer in zijn bureaustoel. Dan verschijnt op zijn gezicht die kenmerkende lach, misschien wel de breedste uit de atletiek, die ook via een videoverbinding een aanstekelijk effect heeft. “Do you know Uden?” vraagt hij enthousiast.

Hij vertelt over het appartement in het Brabantse stadje waar hij sliep toen hij in 1992 door Jos Hermens voor het eerst naar Europa was gehaald. Een moment dat zijn leven voorgoed veranderde. “Daarvoor wist ik alleen hoe ik moest hardlopen, maar ik kende de wereld nog niet.” Mede daarom noemt hij Hermens ‘everything’. “Jos is niet alleen een manager, een vriend, mijn vader of mijn broer. Jos is alles voor mij.”

De geopende poort naar het Westen bleek immers het begin van een lange en zeer succesvolle carrière, van een van de meest legendarische langeafstandslopers in de geschiedenis. Gebrselassie liep naar twee olympische en negen wereldtitels en vestigde maar liefst 27 keer een wereldrecord. Hij was ook populair in Nederland, vanwege zijn karakteristieke verschijning, de acht wereldrecords die hij hier liep en zijn innige band met de Fanny Blankers-Koen Games (FBK) – als ‘Mister Hengelo’. Eerst maakte hij vooral indruk op de 5000 en 10.000 meter op de baan, later ook op de marathon. In 2015 nam hij afscheid van de sport.

Nu blikt hij terug, kort voor hij zijn vijftigste verjaardag viert. Althans, zo staat dat in zijn paspoort: geboren op 18 april 1973, maar ‘ik weet niet hoeveel Ethiopiërs hun geboortedag wél vieren’. “Meestal komen er die dag felicitaties uit Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië, maar hier houdt niemand zich ermee bezig. Ja, de verjaardagen van mijn vier kinderen vieren we wel.”

Tomeloze energie

Hoe dan ook heeft hij ogenschijnlijk niets van zijn tomeloze energie ingeleverd. Gebrselassie ratelt nog even rap, veelal pratend in de derde persoon enkelvoud, springt van de hak op de tak en voelt zich in elk geval in niets oud. “Jos heeft dezelfde spirit. Hij is 73 en we zijn altijd aan het grappen: ‘Jos, jij bent pas van plan ons te verlaten boven de 100?’ Ik hoef zelf geen 100 te worden, ik wil energiek leven. In Nederland kun je 100 jaar worden, hier in Ethiopië is de levensverwachting sowieso veel lager. Het laatste cijfer dat ik zag lag rond de 55.”

Bij hem zit er voorlopig nog weinig sleet op. Hij blijkt, acht jaar na het einde van zijn imposante loopbaan, nog altijd vast te houden aan zijn ingebakken, gedisciplineerde ochtendroutine. “Ik word nog altijd om vier uur ’s nachts wakker en dan móét ik trainen. Om vijf uur ga ik de deur uit en dan ben ik om zes uur of half zeven weer klaar.”

Gebrselassie kan en wil niet anders. “Als je atleet bent, kun je een dergelijke routine niet opgeven. Ik kan niets doen zonder te hebben gezweet. Joggen in de ochtend betekent energie voor overdag. Ik ben verslaafd geraakt. Mijn lichaam moet zweten. Als ik niet zweet, ontbreekt er iets. Dan raakt alles ontregeld. Dan voel ik me duizelig, verlies ik mijn eetlust, wil ik niet werken, voel ik me slaperig, maar val ik niet goed in slaap. At least I have to sweat a bit.”

Gebrselassie tijdens een training bij Addis Ababa in 1999. Beeld Michael Steele/Getty Images

Een uur na zijn dagelijkse ochtendloop begint hij aan zijn werkdag. Trots vertelt hij over zijn bedrijven en de vierduizend mensen die onder hem werken. De zakenman Gebrselassie is eigenaar van hotels, autodealers en -fabrieken, vastgoed en twee scholen. “Het wordt groter en groter,” zegt hij, wrijvend over het vestje dat hij draagt. “Dit is een zeldzame dag. Ik draag bijna altijd een pak, het zakenleven is serieuzer dan mijn periode in het hardlopen, maar vandaag heb ik geen meetings met managers. In het begin was die omschakeling van sport naar dit leven heel moeilijk.” Hij schiet in de lach. “Twee uur zitten en luisteren, dat was héél moeilijk voor Haile.”

Vechten voor seconden

Met al die bedrijven in Ethiopië reist hij niet vaak meer naar het buitenland. Wel stapt hij geregeld het vliegtuig in voor binnenlandse vluchten. In de auto, vastlopend in de verkeersinfarcten, vreet hij zich op. “Misschien moet ik een vliegtuig kopen met al het geld dat ik heb gespaard. Een klein vliegtuig. Niet omdat ik zo nodig een vliegtuig wil, maar om veel tijd te besparen.”

Goedbeschouwd is dat zijn hele leven al het belangrijkste. Zo snel mogelijk van A naar B. Tijd winnen. “Altijd vechten voor de seconden. Toen ik zaken ging doen, hoorde ik heel vaak: ‘Oké, we doen het morgen, of volgende week.’ Maar ik wil altijd dat het meteen gebeurt. Het kost me moeite om mensen te begrijpen die die instelling niet hebben. En het is ook lastig om anderen te overtuigen dat het sneller kan.”

Het zijn dagelijkse, kleine ergernissen van een man die altijd een brede blik heeft gehad. Ook nu, tijdens een vijftig minuten durend video-interview, deinst hij niet terug voor de grote onderwerpen. “Als ik naar de wereld kijk, zie ik veel te veel egoïsme. Dat is jammer om te zeggen, maar zo zijn we geworden. Er zijn gelukkig veel mensen die wel denken aan anderen en zich bekommeren om de toekomst. Maar ik zie ook een ‘ik-generatie’. Je kunt echter niet gewoon doorgaan met leven en niets geven om de opwarming van de aarde of rampen. Die mensen laten het gaan omdat ze er niets van merken in hun eigen land, regio of dorp. Maar dat kan niet. Alles heeft met elkaar te maken. De aardbevingen in Turkije en Syrië, de overstromingen in Brazilië, de vluchtelingenstromen naar Malawi en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, waar ook Afrika hard door wordt geraakt.”

Gebrselassie zucht. “Wij kunnen hier nog dagen over praten, maar we zijn met acht miljard mensen hier op aarde en ik hoop dat velen daarvan iets meer aan anderen gaan denken in plaats van aan zichzelf.”

Burger uit Hengelo

Elk uur van de dag zegt hij te dromen van een betere toekomst voor zijn eigen land, waar voortdurend een burgeroorlog dreigt door conflicten over de macht. “Ik probeer mijn deel te doen, maar het is niet genoeg. Ik kan geen 120 miljoen mensen veranderen. Maar ik probeer iets te doen en hoop dat veel anderen dat ook doen. Veel atleten zijn gaan lopen door mij. Kenenisa Bekele en vele anderen. Maar dat is nog iets anders dan de onderlinge problemen oplossen. Het is mijn droom dat Ethiopië een land als Nederland wordt.”

Nederland, het land dat een speciale plek in zijn hart heeft. Door zijn management en zeker ook door de FBK Games, de traditierijke wedstrijd in juni in Hengelo, waar hij vier keer een wereldrecord liep. “De FBK Games waren voor mij dé baanwedstrijd. En ook nu is de FBK heel belangrijk voor talenten en de ontwikkeling van de sport. Het zal altijd mijn favoriete baan blijven.” Met een knipoog: “Ik werd een burger uit Hengelo. Iedereen was supporter van Haile Gebrselassie en dat was in de rest van Nederland ook altijd zo.”

Hij begint aan zijn laatste anekdote. “Laat ik een typerend voorbeeld geven. In 2004 ging ik geblesseerd naar de Olympische Spelen van Athene en weet je wat er gebeurde? Het Nederlandse medisch team hielp me. Dan kwam iemand wat aan de dokter vragen, maar was het antwoord: ‘Nee, ik heb een afspraak met Haile.’ Ze behandelden me als hún atleet. Het mocht niet baten en dat was verdrietig, maar daar ging het niet om. In goede tijden is iedereen je vriend, maar dat ze er ook voor me waren in slechte tijden, zal ik nooit vergeten.”