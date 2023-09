Oud-spelers Edo Ophof en Pim van Dord in nieuwe bestuursraad Ajax

Ernst Boekhorst, de nieuwe voorzitter van de bestuursraad van Ajax, in 2014 als hoofd sponsoring van ABN Amro aan de zijde van toenmalig directielid Edwin van der Sar (links). Beeld ANP / ANP

Dit blijkt uit een mail aan de vereniging van de ereleden van Ajax die de afgelopen maanden waren belast met de vorming van een nieuwe raad. Eind mei trad de bestuursraad onder voorzitterschap van Frank Eijken af na een opstand onder een deel van de 800 leden van de vereniging Ajax, over het inmiddels doorgevoerde plan om de commissarissen te gaan betalen voor hun werkzaamheden als toezichthouder.

De voordracht van Boekhorst, die vorige maand uitlekte, kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Binnen de vereniging werd geklaagd dat hij geen Ajax-achtergrond heeft, een argument dat vaker in stelling wordt gebracht tegen bestuurders bij de club. Het verweer dat Boekhorst via zijn werkgever verantwoordelijk was voor de sponsoring van de jeugdopleiding en later de vrouwentak van Ajax, en daarom veel voeling met de club heeft, maakte niet op iedereen evenveel indruk.

Maar ook de groep pleitbezorgers van meer ‘Ajax-dna’ zal vermoedelijk erkennen dat de overige nieuwe leden van de bestuursraad uit de boezem van de vereniging voortkomen, wat de kans vergroot dat de vereniging zal instemmen met de voordracht. Naast Ophof en Van Dord gaat het onder anderen om oud-jeugdspelers John Busink en Sirik Goeman, Marjon Eijlers (oud-teammanager Ajaxvrouwen), advocaat Christian Visser en René Zegerius, die al 16 jaar lid is. Ophof en Visser zijn in eerste instantie adviseur van de raad, in afwachting van een statutenwijziging die uitbreiding tot 9 leden mogelijk maakt.

73 procent van de aandelen

De bestuursraad treedt namens de vereniging Ajax op als grootaandeelhouder. Met 73 procent van de aandelen heeft de bestuursraad een beslissende stem in aandeelhoudersvergaderingen. Ook benoemt de bestuursraad de leden van de raad van commissarissen, die op hun beurt toezicht houden op de directie van Ajax.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de nieuwe bestuursraad op 1 september zou aftreden. Maar bij de vorming betrokken ereleden als Michael van Praag en Hennie Henrichs hadden iets meer tijd nodig om opvolgers te vinden van Eijken en de drie andere bestuurders die op 23 mei hun vertrek aankondigden. Tot de officiële benoeming van de nieuwe raad nemen Eijken en diens medebestuurders de zaken waar. Op 20 september vergadert de vereniging en zullen de kandidaten naar verwachting worden benoemd.