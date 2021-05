Oud-speler Zuidoost United wordt prof bij Volendam

. Beeld ANP

Amateurvoetbal

De Amsterdamse aanvaller Achraf Douiri gaat volgend seizoen naar FC Volendam. De 21-jarige buitenspeler heeft een contract voor één jaar getekend bij de club uit de eerste divisie. Douiri, die overkomt van IJsselmeervogels, speelde in de jeugd van ADO Den Haag, maar stapte, toen hij daar niet doorbrak, in de zomer van 2019 over naar de amateurs van Zuidoost United. Hij vertrok bij de zaterdag vierdeklasser voor een kort profavontuur naar Zweden en stond daarna dus onder contract bij IJsselmeervogels. ‘Ik ben blij met het vertrouwen en dankbaar voor de kans die Volendam mij geeft,’ aldus Douiri op de website van FC Volendam.

Hockey

De hockeyers van Pinoké hebben zich niet geplaatst voor de play-offs. Pinoké won zelf met 8-1 van Tilburg, maar Den Bosch was met 3-0 te sterk voor Hurley. Den Bosch plaatste zich daardoor als vierde club voor de play-offs. Het was duidelijk te merken dat Pinoké vocht voor de laatste kans. Binnen achttien minuten stond het team van Jesse Mahieu met 4-0 voor. De grote overwinning bleek uiteindelijk niets waard, want Pinoké stond na het duel op de vijfde plaats met lege handen. De hockeyers van Amsterdam verloren de laatste wedstrijd met 6-3 van Kampong. Amsterdam eindigde het seizoen op een teleurstellende zevende plaats. De ploeg won slechts 7 van de 22 wedstrijden.

Op doelsaldo geen eerste

De hockeysters van Amsterdam zijn op de tweede plaats geëindigd in de vrouwen hoofdklasse. De ploeg van coach Robbert Tigges sluit na de 2-0 overwinning op HDM de reguliere competitie net als Den Bosch af met 58 punten uit 22 wedstrijden, maar omdat Den Bosch een beter doelsaldo heeft (+73 om +53) sluit die ploeg het seizoen af als nummer één. Den Bosch heeft daardoor het thuisvoordeel in de play-offs en verdient ook een ticket voor de Euro Hockey League. Amsterdam treft in de halve finales van de play-offs SCHC uit Bilthoven. Pinoké sloot de competitie af met een 4-2 overwinning op Bloemendaal en pakte daardoor de vijfde plaats. Hurley speelde met 0-0 gelijk bij Kampong en is de nummer zes van dit seizoen.

Honkbal

Amsterdam Pirates is het seizoen begonnen een overwinning en een nederlaag. De ploeg van coach Michael Duursma won zaterdag de eerste wedstrijd tegen Pioniers met 6-4. De beslissing viel pas in de negende inning toen bij een 4-4 stand Max Clarijs en Roelie Henrique over de thuisplaat kwamen en 6-4 eindstand op het bord brachten. In de wedstrijd van zondag had Pirates weinig in te brengen tegen Pioniers en verloor met 9-2. Opvallend was dat de Amsterdammers liefst vijf veldfouten maakten. Pirates kan maandag al revanche nemen. Dan spelen de teams opnieuw in Amsterdam tegen elkaar.

Vrouwenvoetbal

De vrouwen van Ajax hebben zich versterkt met Isa Pothof. De 23-jarige keepster komt over van laagvlieger Excelsior, waar ze vier seizoenen onder contract stond. De 23-jarige Pothof, die eerder speelde bij ADO Den Haag, tekent een contract voor één seizoen in Amsterdam. De keepster liet op de website van Ajax weten wat de club van haar verwacht kan verwachten: ‘een meevoetballende keeper met een goede reflex’. De Ajax vrouwen haalden eerder al verdediger Jamie Altelaar van sc Heerenveen.