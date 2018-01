Oud-prof Olaf Lindenbergh gaat weer voetballen

(Amateur)voetbal

Een opmerkelijke aanwinst voor derdedivisionist OFC. Oud-profvoetballer Olaf Lindenbergh (onder andere Ajax en AZ) speelt, als het papierwerk op tijd rondkomt, het komende half jaar in Oostzaan. De 43-jarige Lindenbergh is momenteel nog assistent-trainer bij De Dijk. "Ik heb goed contact met mensen van OFC, aldus Lindenbergh tegen Het Amsterdamsche Voetbal. "Ze waren op zoek naar versterkingen en ik wil nog wel een half jaar voetballen."



Een andere oud-Ajacied speelt het komende half jaar bij Almere City. Mink Peeters wordt door Real Madrid aan de club uit de Jupiler League verhuurd. De negentienjarige aanvaller speelde tussen 2012 en 2014 in de jeugd van Ajax en vertrok daarna naar Real. Peeters kijkt uit naar spelen bij Almere. "Ik hoop hier de volgende stappen te zetten in mijn carrière."



AFC heeft door doelpunten van Matthijs Jesse en Tom van den Brink in Groesbeek met 2-0 van De Treffers gewonnen. Melvin Grootfaam van AFC kreeg rood (twee keer geel). AFC staat met achttien punten op de zestiende plaats in de tweede divisie. De Dijk (3-0 nederlaag tegen Kozakken Boys) is met evenveel punten vijftiende, maar heeft een duel minder gespeeld. De veertiende plaats is nodig voor handhaving. De Dijk kreeg ook slecht nieuws van de KNVB. Oud-prof Fred Benson (onder andere Vitesse en PEC Zwolle) mag van de voetbalbond niet overstappen naar de club uit Amsterdam-Noord.



Swift heeft de derby bij AFC in de zaterdag hoofdklasse A met 1-0 gewonnen. Fidel Yilmaz maakte op sportpark Goed Genoeg het enige doelpunt. Swift staat na de zege op de zevende plaats in de rangschikking, AFC moet op de veertiende plaats strijden tegen degradatie.