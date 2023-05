Oud-Ajaxkeeper Kenneth Vermeer gaat nu toch voor Suriname spelen

Kenneth Vermeer. Beeld Getty Images

Vermeer is de bekendste naam van het kwartet. De oud-doelman van onder meer Ajax en Feyenoord speelde in het verleden vijf interlands voor Oranje. Door versoepelde regels van de Fifa is het tegenwoordig makkelijker voor internationals om van voetballand te veranderen.

Sinds eind 2020 is het voor Nederlandse spelers met Surinaamse roots ook mogelijk om voor Suriname uit te komen zonder dat ze hun paspoort moeten inleveren. De laatste jaren kwam Vermeer uit voor Los Angeles FC en FC Cincinnati in de Amerikaanse competitie MLS.

Denswil heeft eveneens een verleden bij Ajax. De verdediger speelt tegenwoordig bij het Turkse Trabzonspor. Aanvaller Redan, die eerder speelde voor onder meer FC Groningen, PEC Zwolle en FC Utrecht, staat onder contract bij Venezia in de Italiaanse Serie B. Middenvelder Klas komt uit voor eerstedivisionist ADO Den Haag.

Naast hoofdcoach Winter zijn ook assistenten Henk ten Cate, Ryan Koolwijk en Roberto Gödeken werkzaam bij het Surinaamse elftal.