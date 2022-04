Oud-Ajax directeur: ‘Bij Raiola kwam er wel eens een helikopter aan te pas’

Beeld Corbis via Getty Images

Na twee eerdere berichten over Raiola’s dood kwam het nieuws uiteraard niet meer onverwacht. Ook Jeroen Slop hield rekening met Raiola’s overlijden. Als financieel directeur van Ajax (1998 - 2019) maakte Slop de overleden zaakwaarnemer van dichtbij mee. Slop, tegenwoordig commissaris van de KNVB, blikt terug op ‘de meest bijzondere zaakwaarnemer die er was’.

Hoe kijkt u terug op Raiola?

“Allereerst stemt het me verdrietig en wens ik de nabestaanden veel sterkte. Terugblikkend kun je zeggen dat veel verhalen over Mino bekend zijn. Dat hij het van pizzabakker schopte tot multimiljonair. Dat hij het spel richting clubs heel hard kon spelen. Dat hij soms absurd hoge bemiddelingskosten vroeg. Dat hij dwingend en driftig kon zijn tijdens onderhandelingen. Hij kon de zelfbeheersing verliezen die naar mijn idee hoort bij een zakelijke verstandhouding.”

“Er is ook een andere kant van Mino. In Brazilië had hij een voetbalschool, maar hij stak ook geld in goede doelen als weeshuizen. Dat wilde hij niet aan de grote klok hangen.”

“Mino stak echter nooit onder stoelen of banken waarom hij zaakwaarnemer is geworden: hij deed het voor de inkomsten voor zichzelf en zijn familie.”

Raiola’s meest bijzondere transfer bij Ajax is waarschijnlijk die van Zlatan Ibrahimovic naar Juventus in 2004 voor zo’n zestien miljoen euro. Via getapte gesprekken tussen Raiola en toenmalige Juventus-directeur Luciano Moggi in het kader van een Italiaans justitieel onderzoek werd Ibrahimovic geïnstrueerd om ruzie te maken bij Ajax om zijn transferprijs te verlagen. Is dat kenmerkend voor Raiola?

“Zo’n ruzie had Zlatan niet per se nodig om zijn punt te maken. Intern zei Zlatan toen: ‘Als Zlatan naar Juventus wil, dan gaat Zlatan naar Juventus.’ Op de achtergrond speelde toen wel dat Zlatan mot had met Rafael van der Vaart. Laat ik het zo zeggen: Mino en Zlatan zaten op dezelfde golflengte. Ze dachten en handelden op vergelijkbare wijze. Het is niet voor niets dat Zlatan zich tot aan Mino’s overlijden door Mino liet vertegenwoordigen.”

Wat betekende de deal van Zlatan voor Raiola?

“De deal van Zlatan naar Juventus is voor Zlatan een doorbraak geweest, maar ook voor Mino. Het zette hem internationaal definitief op de kaart als zaakwaarnemer, mede door de goede prestaties van Zlatan in Italië.”

“Zlatan was bij Ajax grillig; soms was hij briljant, soms was hij matig. Maar Mino zag de potentie van Zlatan, die bij Ajax niet echt een zaakwaarnemer had. Mino is daar handig ingesprongen. Hij liet Zlatan naar zijn huis in Monaco komen, haalde hem op in een fraaie Ferrari en zo ontstond hun langdurige band. Andere spelers palmde Mino op vergelijkbare wijze in. Behalve een Ferrari kwam er ook wel eens een helikopter aan te pas.”

Raiola staat erom bekend dat hij spelers van Ajax vaak uit hun contract liet lopen, waarna ze een lucratief contract tekenden bij een andere club. Dat gebeurt nu ook weer met Noussair Mazraoui.

“Ja, dat was een beetje een handelsmerk. Ajax wilde Donyell Malen bijvoorbeeld dolgraag behouden en bood hem een uitstekend contract aan, maar hij ging in 2015 toch naar Arsenal. Via PSV belandde hij uiteindelijk bij Borussia Dortmund.”

“Ondanks het feit dat Ajax en ik daar persoonlijk teleurgesteld door waren, heeft Ajax hem nooit in de ban gedaan, zoals bij FC Barcelona en Manchester United is gebeurd. Dat gaat eigenlijk ook niet. De ene dag sta je als het ware tegenover elkaar, de dag erop heb je elkaar weer nodig.”

Hoe heb je elkaar dan nodig?

“Zonder de invloed van Mino was Vurnon Anita bijvoorbeeld niet van Ajax naar Newcastle United getransfereerd. En zonder bemoeienis van Mino zou Urby Emanuelson niet naar AC Milan zijn gegaan. Kleinere zaakwaarnemers hadden simpelweg de ingangen niet die Mino wel had. En van die transfers profiteerde Ajax dan ook weer.”

Wat kenschetst Raiola in uw ogen?

“Als een relatief kleine zaakwaarnemer al een jaar tevergeefs probeerde om een transfer af te ronden, lukte het na bemoeienis van Mino binnen enkele dagen. Ik heb meegemaakt dat we aan tafel zaten en dat hij in het bijzijn van iedereen gewoon de technisch directeur van bijvoorbeeld Juventus of Inter belde. Die namen altijd op. Zoiets heb ik met geen enkele andere zaakwaarnemer meegemaakt.”

Als u zelf voetballer was geweest, had u zich dan door Raiola laten vertegenwoordigen?

“Ja. Omdat hij de juiste ingangen had. En omdat hij altijd beweerde dat hij ten opzichte van spelers altijd transparant was over zijn eigen inkomsten. Dat liet hij parallel lopen aan de belangen van zijn spelers. ‘Ik moet er ook aan verdienen’, zei hij dan. ‘Als de club mij niet goed betaalt, word jij ook niet goed betaald’. Of hij altijd volledig transparant is geweest, kan ik niet zeggen, maar ik heb nooit een aanleiding gevonden om dat niet te geloven.”