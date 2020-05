Oud-Ajacieden Finidi en Kanu oefenden Nederlands met GTST

Zondag is het 25 jaar geleden dat Ajax de Champions League won. Ze kenden elkaar voor hun transfers vanuit Nigeria in 1993 alleen van naam, maar werden brothers bij Ajax: Finidi George (49) en Nwankwo Kanu (43).

Daar liepen ze dan samen over de sintelbaan van het Ernst-Happelstadion in Wenen, op de avond van 25 mei 1995. Allebei de kraag van hun wedstrijdshirt omhoog. Met één hand hielden ze de oren van de Champions League-beker vast, met hun andere hand zwaaiden ze breeduit lachend naar alle Ajax-supporters.

“Het is al 25 jaar geleden, maar ik denk regelmatig aan die mooie jaren bij Ajax. Zeker aan die finale,” zegt Finidi George aan de andere kant van de lijn. “We waren de beste en de hele wereld keek mee. Ook iedereen in Nigeria. Alleen mijn vader maakte die avond helaas niet mee. Hij was al overleden. Hij keek van boven mee. Wanneer ik mijn ogen sluit, loop ik weer met Nwankwo en die beker in het stadion. Dan voel ik me weer happy.”

Finidi speelde de hele Champions League-finale, Kanu kwam na ruim een uur spelen in het veld voor Jari Litmanen. Na het laatste fluitsignaal zochten ze elkaar op. Ze tilden de Champions League-beker samen omhoog. Finidi liep rond met een zwart bolhoedje op, Kanu met Ajax-sjaals om zijn nek en zijn hoofd.

One big adventure

Finidi uit Port Harcourt in het zuidoosten van Nigeria en Kanu uit Owerri, zo’n honderd kilometer ten noorden van Port Harcourt, werden beste vrienden in Amsterdam. Je vond ze niet vaak in het nachtleven, dat beweert Finidi althans. Hij vertelt dat hij en Kanu destijds liever samen op de bank tv keken. “Engels voetbal op de BBC en ook Nederlandse programma’s, zoals Goede Tijden Slechte Tijden,” zegt Finidi lachend. “Zo oefenden we Nederlands buiten lestijd. Van Louis van Gaal moesten we de taal leren.”

“One big adventure,” noemt Finidi zijn beginperiode in Nederland, in de zomer van 1993 tekende hij bij Ajax. Kanu kwam een paar maanden later. “Ik droeg voor het eerst in mijn leven een winterjas en was verbijsterd dat jullie 24 uur per dag elektriciteit en stromend water hadden. Ik zat een maand in een hotel en ging daarna naar een appartement in Diemen-Noord. Ik kwam graag in een Surinaamse supermarkt in de Bijlmer. Nwankwo, my little brother, woonde bij mij om de hoek en werd ook fan van Surinaams eten. Als Nwankwo kwam, moest ik hele grote porties maken. Hij at voor twee, haha.”

Een jaar na de finale-avond in Wenen vertrokken de Nigeriaanse brothers. Finidi naar Real Betis, Kanu naar Internazionale. De Champions League-finale tegen Juventus bleek hun laatste wedstrijd in het shirt van Ajax. “Nou, dat is niet helemaal waar. We hebben nog samen in het Ajaxshirt gespeeld bij de testimonial van Edwin van der Sar in 2011,” zegt Finidi.

Kanu, die in de beginperiode bij Ajax met zijn 1.97 meter lange lichaam op een gammele fiets stapte naar De Meer omdat hij geen rijbewijs had, beëindigde in 2012 zijn carrière. Hij is ambassadeur van de Fifa en Unicef, heeft een eigen tv-station in Nigeria en steekt veel tijd en energie in de Kanu Heart Foundation, waarmee hij al meer dan zeshonderd kinderen met hartproblemen financieel heeft bijgestaan.

De foundation zette Kanu op nadat hij in november 1996, een paar maanden nadat hij met Nigeria goud won op de Olympische Spelen in Atlanta, een hartoperatie onderging. “Ik heb als volwassen man de pijn en angst ervaren. Ik kan me niet voorstellen hoe heftig een hartoperatie voor een kind moet voelen. Ik besefte toen dat het leven veel meer inhield dan een zo comfortabel mogelijk leven voor mezelf te creëren,” zei Kanu twee jaar geleden in The Guardian. In 2014 moest hij weer onder het mes.

Duurzame projecten

In de zomer van 1996 werd bij de medische keuring bij Inter een afwijking in een hartklep naar zijn aorta ontdekt. De Italianen namen Kanu voor omgerekend vier miljoen euro over van Ajax. Na een lange revalidatie, twintig officiële wedstrijden en één doelpunt vertrok hij in de winter van 1999 naar Arsenal. Daar werd Kanu ook geen basisspeler, maar wel twee keer kampioen van Engeland. Daarna kwam Kanu nog uit voor West Bromwich Albion en Portsmouth.

Kanu woont nu met zijn gezin nabij Londen. Op meerdere telefoontjes en berichtjes reageert hij niet. Op zijn Instagramaccount plaatst hij geregeld foto’s uit zijn Ajaxtijd. Zoals in oktober vorig jaar een foto met Finidi, een trommelende Clarence Seedorf en de Champions League-beker van die avond in Wenen. ‘The beautiful game of football. One love, one heart, one people, football unite all’, schreef Kanu erbij.

Finidi woont nu met zijn gezin op Mallorca, waar hij in 2004 zijn carrière afsloot. “Ik fiets hier veel en in de zomer zitten we met vrienden aan zee en steken de barbecue aan. Ik was nog jeugdtrainer bij mijn oude club Real Mallorca, maar doe nu niets meer in de voetbalwereld. Ik ben druk met business en zit ook veel in Nigeria. Ik investeer in meerdere duurzame projecten, zoals in zonne-energie. Net als Nwankwo wil ik iets terugdoen voor ons land. Ik spreek en zie Nwankwo nog regelmatig. Andere jongens van Ajax zelden. Ieder leeft nu zijn leven, maar door 1995 blijven we voor altijd connected.”