Oud-Ajacied Wim Suurbier in kritieke toestand opgenomen in VUmc

Oud-Ajacied Wim Suurbier tijdens de onthulling van het borstbeeld van Johan Cruijff. Beeld ANP

De 75-jarige oud-Ajacied verkeert in kritieke toestand. “Het ziet er niet goed uit,” zei Derksen in het tv-programma. “Ze waren hem op een gegeven moment kwijt, want hij nam zijn telefoon niet meer op.” Zijn ex-vrouw Maja Verkaart besloot langs te gaan en trof hem verward aan. Hierna is hij naar de VU vervoerd, vertelt Derksen.

Derksen liet blijken erg geschrokken te zijn van het nieuws. “Het kwam voor mij heel raar binnen, want Suurbier hoorde er gewoon bij. Daar ben ik denk ik veertig, vijftig jaar mee opgetrokken. Het was altijd vrolijkheid en lachen, altijd een goed humeur.”

De voormalig rechtsback speelde tussen 1964 en 1977 392 wedstrijden voor Ajax en won in de jaren zeventig met Ajax drie keer de Europa Cup 1. Suurbier stond in de basis van zowel de WK-finale van 1974 als 1978.