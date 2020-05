Oud-Ajacied Willy Schmidt (93) overleden

Willy Schmidt, op handen gedragen door Ajax-supporters na de landstitel in 1957. Beeld ANP

Schmidt, geboren in Alkmaar, kende zijn eerste grote succes bij EVV Eindhoven, tegenwoordig FC Eindhoven. In 1954 werd hij met die club landskampioen. Schmidt maakte in 1956 de overstap naar de Amsterdammers en speelde dat seizoen de eerste wedstrijd van de eredivisie voor de club. Mede dankzij elf doelpunten van Schmidt werd Ajax dat seizoen ook landskampioen.

De rappe aanvaller viel direct op met zijn onnavolgbare techniek. Hij introduceerde ook een nieuwe truc aan het grote publiek: de schaar. Een beweging waarbij je de ene voet over de bal beweegt, om daarna de bal met de buitenkant van de andere voet mee te nemen. Hij bedacht het op de training bij EVV Eindhoven. “Anderen heb ik de schaar ook geprobeerd aan te leren. Dat viel echter niet mee, want je moet hem wel op snelheid kunnen toepassen, terwijl je de bal controleert,” zei hij ooit in supportersblad De Ajacied.

Een jonge Piet Keizer – die in de jaren 70 de schijnbeweging wereldberoemd maakte – zag het vanaf de tribune en raakte geïnspireerd. Later zou Keizer zeggen dat hij de schaar had ‘geleend’ van Schmidt. “Ik vond het zo’n mooie en effectieve beweging, dat ik die heb overgenomen.”

In totaal maakte de aanvaller 25 treffers in 82 duels voor de Ajacieden. Verder voetbalde Schmidt voor Alcmaria Victrix en Fortuna’54.