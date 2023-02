Oud-Ajacied Vurnon Anita voelt zich goed bij RKC: ‘Als het moet, slepen we de winst er lelijk uit’

Zondag neemt Ajax het in eigen huis op tegen RKC, dat tot dusver een uiterst sterk seizoen beleeft. Oud-Ajacied Vurnon Anita (33) speelt samen met een aantal andere oude rotten een sleutelrol in dit succes. ‘Als ik fit kan blijven, wil ik nog jaren door.’

Het gaat er op woensdagochtend fel aan toe op de training van RKC. Op een trainingsveld naast het Mandemakers Stadion, in Waalwijk-Oost, geeft Ilias Bel Hassani (30) aan hoe hij de bal het liefst van doelman Etienne Vaessen (27) wil krijgen. Aanvoerder Michiel Kramer (34), met de haren karakteristiek strak in de lak, wacht op kansjes en Zakaria Bakkali (27) perst er een paar stevige sprints uit.

Met ook nog oudgedienden als Mats Seuntjes (30), Florian Jozefzoon (32) en Vurnon Anita in de ploeg moge het duidelijk zijn dat het RKC niet ontbreekt aan ervaring. De Waalwijkers hebben met een gemiddelde leeftijd van 25,9 jaar de op een na oudste selectie van de eredivisie. Ligt daar de kracht van het elftal?

“Ik kende die statistiek nog niet, maar ik denk dat dat zeker belangrijk is. Het voordeel van zulke ervaren spelers is dat ze niet snel onder de indruk zijn en de wedstrijd goed kunnen lezen. Waar het mooi kan speel je mooi, maar als het lelijk moet om de winst eruit te slepen, moet het maar. Het gaat om de punten,” zegt Anita.

Voor elkaar door het vuur

Ondanks de wat hogere leeftijd van sommige spelers maakt Anita zich geen zorgen over fitheid in het laatste deel van het seizoen. “We trainen heel gericht om iedereen zo fit mogelijk te houden. De training van vandaag was bijvoorbeeld wat feller dan de meeste. Dat wisselen we af, zodat je een balans houdt tussen rust en het uitbreiden van inspanningsvermogen”

Anita benadert de wedstrijden nog precies hetzelfde als tien jaar geleden: hij gaat altijd volle bak. Daar heeft hij zijn trainingen wel voor aangepast. “Ik bouw die gedurende de week op qua intensiteit, zodat ik in het weekend kan knallen. Vandaag deed ik nog redelijk rustig aan.”

Onder leiding van trainer Joseph Oosting eindigden de Waalwijkers vorig seizoen keurig tiende en staan ze momenteel negende, waardoor ze langzamerhand over de play-offs voor Europees voetbal kunnen gaan dromen. Anita is blij met zijn coach: “Hij stelt zich best vaderlijk op, met aandacht voor persoonlijke gesprekken en als je daar behoefte aan hebt een arm om je heen. Hij is geen autoritaire man, maar vindt het belangrijk dat we als team een familie zijn.” Maar dat betekent niet dat er geen onderlinge strijd is. “De jongens op de bank kunnen allemaal impact hebben op de wedstrijd en zijn gewaagd aan de basisspelers. Juist door dat familiaire gevoel in de groep zorg je ervoor dat spelers voor elkaar door het vuur willen gaan.”

Toekomstplannen

De gedoseerde manier van trainen werpt zeker zijn vruchten af voor Anita. In april wordt hij 34, maar hij speelt nog altijd volledige wedstrijden en voelt zich topfit. “Ik zit inmiddels al drie jaar bij RKC goed op mijn plek. De club weet wat ze aan mij hebben, en mijn gezin in Utrecht vindt het fijn dat ik veel thuis kan zijn.”

Een laatste avontuur naar het buitenland sluit de geboren Curaçaoënaar echter niet uit. Zijn contract loopt eind juni af. “Vorig jaar kwam er een aanbieding, maar besloot ik te blijven. Dit jaar is weer alles welkom en dan kijk ik naar het totale plaatje. Bij RKC blijven behoort zeker tot de opties.”

Hoe kijkt Anita dan aan tegen de ontwikkelingen rond zijn oud-ploeggenoot John Heitinga, die nu coach is bij tegenstander Ajax? “We hebben niet veel samengespeeld, maar ik kan me nog herinneren dat hij een hele sterke wil had om te winnen. Hij ging fel de duels in, en die wil om elke bal te winnen zal hij overdragen op zijn selectie. Onder druk kan hij ook goed zijn mannetje blijven staan.”

Omdat Anita nog zoveel plezier uit het voetbal haalt, denkt hij nog niet al te veel na over een leven na zijn spelerscarrière. Heeft hij nog grote ambities in de muziekindustrie? Hij bracht namelijk al nummers uit onder zijn artiestennaam JR. “Ja, ik ben veel bezig met muziek, maar het is een passie waar ik niet mijn hele carrière van wil maken. Jongere kinderen trainen lijkt me zeker wel wat, bijvoorbeeld bij Ajax. Dan kan je binnen de organisatie stappen maken en wie weet eindig ik wel in de technische staf.”

Opgeheven hoofd

Maar eerste prioriteit is nu de wedstrijd van zondag, tegen Ajax in Amsterdam. Anita verwacht een zware pot, maar ziet ook dat de selectie van RKC er ontspannen naartoe leeft. Anita speelde zelf meer dan 100 wedstrijden voor Ajax, Michiel Kramer kwam als Feyenoorder uit in meerdere klassiekers en ook de andere oudere spelers kwamen Ajax al meermaals tegen.

“We gaan met opgeheven hoofd naar Amsterdam, ook met de kennis dat zij donderdag tegen Twente hebben gespeeld, terwijl wij konden rusten. We benaderen deze wedstrijd hetzelfde als elke andere: we kijken hoe wij de zwaktes van de tegenstander kunnen gebruiken. Ajax wil altijd binnen zes seconden de bal weer hebben, maar laat daarbij achterin veel ruimte open. Als we daar gebruik van kunnen maken, liggen er zeker kansen.”