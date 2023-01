Oud-Ajacied Sébastien Haller maakt rentree bij Dortmund na teelbalkanker

Sébastien Haller heeft zijn rentree gemaakt bij Borussia Dortmund. Beeld Harry Langer / Getty Images

Op het trainingskamp in Spanje kwam Haller (28) tijdens een oefenduel met Fortuna Düsseldorf (5-1) een kwartier voor tijd het veld in. Ook Donyell Malen viel in de tweede helft in bij Dortmund. De oud-PSV’er tekende voor de laatste twee treffers. Oud-PSV’ers Jordy de Wijs en Jorrit Hendrix deden mee bij Fortuna Düsseldorf, dat uitkomt in de 2. Bundesliga.

Borussia Dortmund deelde beelden van de invalbeurt van Haller en kreeg onder meer een reactie van Ajax. ‘We zijn zo blij voor je,’ liet de club via Twitter weten.

Dortmund hervat de Duitse competitie op zondag 22 januari thuis tegen FC Augsburg. “Ja, alles is mogelijk,” aldus Haller over dat duel. “Ik ken geen grenzen. Ik zal mijn best doen er op 22 januari bij te zijn. Uiteindelijk beslissen de trainer en de medische staf. Als iedereen van mening is dat het een goed idee is, dan speel ik.”