Oud-Ajacied Schilder meteen belangrijk voor AFC

Robbert Schilder, voormalig speler van Cambuur, tijdens de halve finale van de KNVB beker in 2017. Beeld ANP

Amateurvoetbal

Robbert Schilder heeft meteen zijn waarde bewezen voor AFC. De 33-jarige oud-Ajacied, die sinds vorige week bij de club in de tweede divisie speelt, maakte in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Jong Sparta in de 92ste minuut via een vrije trap het winnende doelpunt. Raily Ignacio maakte het andere doelpunt voor AFC, dat door de zege op de tweede plaats staat op de ranglijst met een punt achterstand op koploper IJsselmeervogels. De club uit Spakenburg heeft een duel minder gespeeld dan AFC.

HBOK heeft in de districtsbeker van de KNVB voor een stunt gezorgd. De zaterdag tweedeklasser uit Zunderdorp schakelde Eemdijk, de koploper van de zaterdag hoofdklasse B, uit na strafschoppen. HBOK-coach Jan de Haze deed vlak voor tijd een ‘Van Gaaltje’: een andere keeper op doel zetten voor de strafschoppenserie. De Haze wisselde doelman Rinaldo O’Niel voor reserve-keeper Joey Potveer. Met succes. Potveer stopte een strafschop van Eemdijk en bezorgde HBOK daarmee een plek in de volgende ronde.

OFC is door een 2-1 overwinning op UNA naar de tweede plaats geklommen in de zondag derde divisie. Tim Freriks maakt beide doelpunten voor OFC, dat vier punten minder heeft dan koploper OSS 1920.

De amateurs van Ajax hebben door een 2-1 overwinning tegen VVOG afstand genomen van de degradatiezone in de zaterdag derde divisie. Het was voor de ploeg van coach Yuri Rose de derde zege op rij. Mitchell Bormann en Chavez Uitenwerf maakten de doelpunten voor Ajax, dat nu op de gedeelde elfde plaats zes punten boven de degradatiestreep staat.

Handbal

De handbalsters van VOC hebben voor het eerst deze competitie niet gewonnen. De nog ongeslagen koploper speelde de topper tegen nummer twee Venlo met 33-33 gelijk. VOC, dat de eerste negen competitiewedstrijden had gewonnen, keek na de eerste helft tegen een 22-15 achterstand aan. In de rust liepen de gemoederen hoog op tussen VOC-coach Ricardo Clarijs en Venlo-coach Robin Gielen. Beide oefenmeesters kregen daarop een rode kaart. Zonder de coaches op de bank vocht VOC zich terug in het duel en sleepte een gelijkspel uit het vuur. VOC houdt daardoor drie punten voorsprong op Venlo.

Hockey

De hockeyers van Amsterdam kenden een weekeinde van uitersten. De ploeg van coach Santi Freixa speelde zaterdag in de topper tegen HGC de tegenstander bij tijd en wijle van de mat en won met 7-3. Die vorm was zondag in de wedstrijd tegen het laaggeklasseerde Tilburg volledig verdwenen. Amsterdam verloor met 1-0 en de play-offs lijken daardoor ver weg. Amsterdam staat op de zevende plaats met vier punten minder dan nummer vier HGC, dat bovendien een duel minder heeft gespeeld. De mannen van Pinoké wonnen zaterdag met 5-1 bij Klein Zwitserland, maar verloren zondag uit bij Den Bosch met 3-1 en staan op de achtste plaats. Hurley verloor zaterdag met 4-3 van Rotterdam en zondag thuis met 2-1 van Klein Zwitserland en is voorlaatste in de hoofdklasse bij de mannen.

De hockeysters van Amsterdam wonnen de derby tegen Pinoké met 3-1. Felice Albers (twee) en en Michelle Filet maakten de doelpunten voor Amsterdam, de treffer van Pinoké was van Frances Westenberg. Hurley speelde voor de vijfde keer dit seizoen gelijk. Tegen Bloemendaal werd het door doelpunten van Roos Drost en Hannah Lemmens 2-2. Amsterdam staat in de vrouwen hoofdklasse op de derde plaats, Pinoké is vijfde en Hurley staat op de achtste plaats.

Korfbal

Blauw-Wit heeft thuis tegen DOS’46 met 27-27 gelijkgespeeld. Loraine Vissers was de held bij Blauw-Wit. Zij gooide, terwijl de zoemer voor het einde van de wedstrijd ging, de gelijkmaker in de korf. Mandy Koelman werd met negen doelpunten topscorer aan de kant van Blauw-Wit. De dit seizoen na vier jaar bij de Amsterdammers teruggekeerde Gerald van Dijk maakte vier doelpunten.