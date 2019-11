Oud-Ajacied Robbert Schilder per direct naar AFC

Robbert Schilder speelde het vorige seizoen nog bij Cambuur. Beeld ANP

Voetbal

AFC heeft zich per direct versterkt met oud-profvoetballer Robbert Schilder. De 33-jarige oud-Ajacied zat sinds de zomer zonder club, omdat hij geen nieuw contract kreeg bij Cambuur Leeuwarden. Schilder, die tussen 2006 en 2009 23 wedstrijden in het eerste van Ajax speelde, viel in het met 2-2 gelijkgespeelde duel van AFC bij Noordwijk in. Voor AFC, dat op de derde plaats staat in de tweede divisie, scoorden Raily Ignacio en Fouad Belarbi.

Het was een vervelend weekeinde voor Swift en WV-HEDWV. Beide Amsterdamse clubs wonnen, maar ze liepen de eerste periodetitel mis. Swift won in de zaterdag hoofdklasse B door een eigen doelpunt met 1-0 van SC Genemuiden. Concurrent Eemdijk won echter met 4-2 van Urk en daarom won Eemdijk op basis van een beter doelsaldo dan Swift ((+9, om +6) de eerste periode.

Bij WV-HEDW waren de druiven helemaal zuur na de 5-2 overwinning op Roda’46 in de zaterdag eerste klasse A. Scherpenzeel won bij het eerste zaterdagteam van AFC met 4-0 en pakte daarom met een verschil van één doelpunt de periode.

Voor Wartburgia waren er wel bloemen. Door een 3-1 overwinning pakte de club ongeslagen de eerste periodetitel in de zaterdag derde klasse B. Wartburgia won tot nu deze competitie zeven keer en speelde een keer gelijk. De eerstvolgende wedstrijd van Wartburgia is op 23 november de topper tegen nummer twee Buitenveldert.

Basketbal

De basketbalsters van Loon Lions zijn gedeeld koploper in de vrouwen basketbal league. De ploeg uit Landsmeer won de topper tegen Binnenland met 60-53. Routinier Tanya Bröring werd in Barendrecht met negentien punten topscorer aan de kant van Lions, dat door de overwinning met veertien punten uit negen duels de koppositie deelt met Binnenland en Lekdetec.nl uit Bemmel.

Hockey

De hockeysters van Pinoké staan na dit weekeinde op de vierde plaats in de hoofdklasse en doet volop mee in de strijd om de play-offs. De ploeg won door doelpunten van Djoeke Vogel en Kiki van Wijk thuis met 2-0 van Laren. Dat was op vooraf niet verwacht. Pinoké had in de 31 voorgaande duels met Laren geen enkele keer kunnen winnen.

Amsterdam won door twee doelpunten van Eva de Goede met 2-0 van Kampong en is na een moeizame start van het seizoen inmiddels geklommen naar de derde plaats op de ranglijst. De wedstrijd in Utrecht werd gespeeld op het negende veld, omdat het hoofdveld van Kampong vanwege nachtvorst voor een deel nog bevroren was. De vrouwen van Hurley wonnen in Rotterdam door doelpunten van Roos Drost en Gitte Michels met 2-1 van Victoria en staan op de achtste plaats op de ranglijst.

De hockeyers van Amsterdam verloren met 4-3 van Kampong. De ploeg van coach Santi Freixa stond na vier minuten door doelpunten van Tanguy Cosyns en Valentin Verga met 2-0 voor. Kampong was na de snelle achterstand echter niet van streek en won dus uiteindelijk met 4-3. Het derde doelpunt van Amsterdam, dat door de nederlaag is gezakt naar een teleurstellende zevende plaats, was opnieuw van Cosyns. De mannen van Pinoké wonnen door twee doelpunten van Dennis Warmerdam met 2-1 van Tilburg en staan op de achtste plaats. Hurley dat met 3-0 thuis verloor van Oranje-Rood is tiende.

Korfbal

Blauw-Wit is de competitie, onder leiding van de nieuwe coaches Mark van der Laan en Gerald Aukes, begonnen met een nederlaag. De club, die liefst elf spelers en speelsters zag vertrekken, verloor in Bennekom met 30-24 van DVO. Bij Blauw-Wit stond Gerald van Dijk in de ploeg. De 36-jarige speler stopte vier jaar geleden met spelen op het hoogste niveau, maar is dit seizoen teruggekeerd bij de Amsterdamse club.