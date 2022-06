Oud-Ajacied Rob Rijnink kan promoveren met ZSGOWMS

Oud-Ajacied Rob Rijnink kan met ZSGOWMS promoveren naar de zondag tweede klasse. Tiental AFC pas na verlenging door in de nacompetitie en de honkballers van Amsterdam Pirates verliezen de finale van de Europese Champions Cup. Dat en meer in het rondje langs de velden.

Amateurvoetbal: oud-Ajacied Rob Rijnink kan promoveren

Oud-Ajacied Rob Rijnink kan met ZSGOWMS promoveren naar de zondag tweede klasse. De ploeg van de 56-jarige coach, die tussen 1984 en 1988 achttien duels in het eerste van Ajax speelde, heeft zich dankzij een 3-1 overwinning op ­Zwaluwen Utrecht geplaatst voor de finale van de nacompetitie voor promotie naar de tweede klasse. ZSGOWMS (Zonder Samenspel Geen Overwinning Wilskracht Maakt Sterk) speelt zondag in de finale op neutraal terrein tegen VSV uit Velserbroek. Het eerste zaterdagelftal van ZSGOWMS is zonder te spelen door naar de derde ronde van de nacompetitie. VVIJ, de IJsselsteinse tegenstander in de tweede ronde, trok zich terug en daarom spelen de Amsterdammers vanavond tegen Candia’66 uit Rhenen om een plaats in de finale van de nacompetitie, die op zaterdag wordt gespeeld.

Amateurvoetbal: tiental AFC na verlenging door in nacompetitie

Het eerste zaterdagelftal van AFC heeft zich met pijn en moeite geplaatst voor de tweede ronde van de nacompetitie van de eerste klasse om lijfsbehoud/promotie. De Amsterdamse eersteklasser won na verlenging met 1-0 van tweedeklasser Maarssen. Michael Sonneborn maakte in de tweede helft van de verlenging uit een strafschop het winnende doelpunt. AFC stond op dat moment al een tijdje met tien spelers op het veld. Max de Bruijne kreeg aan het begin van de verlenging zijn tweede gele kaart en dus rood. AFC speelt in de tweede ronde vanavond uit tegen BFC uit Bussum. De winnaar van dat duel plaatst zich voor de finale aanstaande zaterdag op neutraal terrein tegen Waterwijk uit Almere of het Haagse Die Haghe.

Handbal: Aalsmeer één overwinning af van vierde landstitel

De handballers van Aalsmeer hebben gisteren een belangrijke stap gezet richting de vierde landstitel op rij. De ploeg won de eerste finalewedstrijd in en van Volendam nipt: 27-26. Aalsmeer begon goed aan het duel en nam een 5-2 voorsprong. Daarna kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd en bij rust stond Volendam met 12-11 voor. De thuisploeg nam in de slotfase een 25-23 voorsprong. Door vier doelpunten op rij sleepte Aalsmeer alsnog de overwinning uit het vuur. De ploeg kan de landstitel komend weekend bij een zege in de eigen sporthal prolongeren. Verliest Aalsmeer, dan volgt een week later een beslissingsduel in Volendam.

Honkbal: Pirates verliest finale Europese Champions Cup

Het is de honkballers van Amsterdam Pirates niet gelukt om voor de tweede keer in de historie de Champions Cup te winnen, de Champions League van het honkbal. Het Italiaanse Parma was in een spannende finale met 7-6 net te sterk. Pirates had de Italiaanse kampioen in de groepsfase nog overtuigend met 12-4 verslagen. In de finale in het Duitse Bonn leek de ploeg hard op weg naar weer een overwinning én de tweede Champions Cup (na die van 2016). Na zes innings stond de ploeg van coach Ronald Jaarsma met 6-4 voor, mede door twee homeruns van Denzel Richardson. In de slotfase draaide Parma het duel alsnog om. De ploeg werd zo voor het tweede jaar op rij winnaar van de beker. Voor Pirates rest nu de competitie. De regerend landskampioen gaat met HCAW uit Bussum, Neptunus Rotterdam en Twins uit Oosterhout strijden voor een plek in de finale om de landstitel.