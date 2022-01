Oud-Ajacied Christian Eriksen zeven maanden na hartstilstand: ‘Ik wil naar het WK in Qatar’

Christian Eriksen. Beeld EPA

“Ik wil actief zijn op het WK in Qatar,” zegt Eriksen in het clipje dat hij op zijn sociale media heeft gedeeld. “Dat is al enige tijd mijn grote doel. Mijn droom zelfs. Maar of ik ook daadwerkelijk de selectie ga halen, is natuurlijk een ander verhaal.”

Afgelopen zomer kreeg Eriksen tijdens het EK-duel tussen Denemarken en Finland een hartstilstand. De oud-Ajacied zakte op het veld in elkaar en moest gereanimeerd worden. Inmiddels heeft Eriksen een inwendige defibrillator, maar dat plaatste hem voor een probleem bij zijn club Internazionale. In de Serie A mag namelijk niet met een defibrillator gevoetbald worden. Inmiddels is het contract van Eriksen in Milaan dan ook ontbonden.

Steun

“Ik voel me nog hetzelfde,” aldus Eriksen, die nog geen nieuwe club heeft en zijn conditie op peil houdt door te trainen bij het Zwitserse Chiasso. Eerder werd hij ook al op het veld gezien bij zijn oude club in Denemarken, Odense BK. “Fysiek is de vorm weer uitstekend, dus ik moet vooral weer ergens gaan spelen om aan te tonen dat ik mijn niveau kan halen. Ik wil de wereld laten zien dat wat op het EK gebeurde een incident was. Iets eenmaligs. Mijn hart vormt daarbij geen obstakel.”

Eriksen is dankbaar voor alle steun die hij afgelopen tijd heeft mogen ontvangen. “Het is niet te geloven dat zoveel mensen mij berichten en bloemen hebben gestuurd. Kennelijk heeft het op veel mensen een grote impact gehad en wilden ze dat aan mijn familie laten weten. In het ziekenhuis kwamen ze om de haverklap melden dat er nieuwe bloemen waren afgeleverd. Echt een vreemde gewaarwording.”