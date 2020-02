Oud-Ajacied Barry Hulshoff (73) overleden

December 1975: Rinus Michels met Barry Hulshoff voor De Meer. Beeld anp

De verdediger speelde 385 wedstrijden voor de Amsterdammers en won met de club in 1971, 1972 en 1973 de Europa Cup 1. Hij maakte alle successen mee in een elftal met Johan Cruijff, Piet Keizer en Johan Neeskens. Hulshoff stond bekend als een grote en oersterke verdediger die zijn mannetje stond.

Hulshoff debuteerde in januari 1966 onder leiding van trainer Rinus Michels in het eerste elftal van Ajax. Dat was in een duel met Feyenoord (1-1). “Het was zeker een fijn debuut. Al stond ik een week later gewoon weer in het tweede. Maar dat was niet erg; het hoorde bij het leerproces,” keek Hulshoff vijf jaar geleden op de website van Ajax terug op zijn eerste optreden.

Naast de internationale prijzen won de geboren Deventenaar zes keer de landstitel met Ajax. In een interview met Ajax.nl zei hij daarover: “En één ding heeft me altijd gedreven: het spelletje is gewoon zo leuk. Dat is de basis. Helemaal als je wint. Achteraf was het goed genoeg om Europa Cups te winnen. Het is goed geweest.”

Hulshoff kwam ook veertien keer uit voor het Nederlands elftal. Hij sloot zijn carrière af met twee seizoenen bij MVV in Maastricht.

Ook na zijn actieve carrière bleef Hulshoff in de sport. De laatste jaren trad hij op als begeleider van talent Matthijs de Ligt. Daarvoor was hij trainer van Belgische clubs en ook een kleine periode bij Ajax nadat Cruijff in 1988 met ruzie vertrok. Daarnaast vervulde hij de functie van technisch directeur bij Willem II en Ajax America.

Alle teams van Ajax spelen deze week met rouwbanden om. Maandag is er, voorafgaand aan het duel tussen Jong Ajax en NAC Breda, een minuut stilte op sportpark De Toekomst. Ook het eerste elftal van de Amsterdammers zal stil gaan staan bij het overlijden van Hulshoff. Hoe precies wordt later duidelijk.