Oud-Ajacied Antony voorlopig niet bij Manchester United na aangiftes ex-vriendin

‘Spelers die niet zijn opgeroepen voor hun nationale elftal, zouden maandag weer moeten trainen’, schrijft Manchester United in een officieel statement. ‘Maar met Antony is afgesproken dat zijn terugkeer tot nader order wordt uitgesteld.’ Antony blijft voorlopig in Brazilië om zijn onschuld te bewijzen.

Manchester United hoopt snel meer duidelijkheid te hebben, maar erkent het belang van deze zaak. ‘Als club veroordelen wij geweld en misbruik. Wij erkennen het belang van het beschermen van alle betrokkenen in deze situatie, en erkennen de impact die deze beschuldigingen hebben op slachtoffers van misbruik.’

‘Ik heb met Manchester United afgesproken dat ik even weg blijf bij de club. Ik wil mijn onschuld bewijzen en zal volledig meewerken met politie’, aldus Antony, die vorig jaar voor 100 miljoen euro door Ajax werd verkocht aan Manchester United. Daar staat de 23-jarige uit São Paulo nu op acht goals en drie assists na 48 optredens. Dit seizoen stond hij in de eerste vier competitieduels in de basis, maar kon hij opnieuw weinig indruk maken.

Niet welkom bij Brazilië

Eerder had de Braziliaanse bondscoach Fernando Diniz Antony al uit de selectie gehaald voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Bolivia en Peru. Hij werd teruggetrokken uit de selectie ‘vanwege de feiten die maandag openbaar zijn geworden, waarbij Manchester United-aanvaller Antony betrokken is, en die moeten worden onderzocht’, zo meldde de Braziliaanse bond in een verklaring.

Antony ontkende de aantijgingen op zijn Instagram. ‘Uit respect voor mijn fans, vrienden en familie voel ik me verplicht om publiekelijk te spreken over de valse beschuldigingen waarvan ik het slachtoffer ben geworden,’ schreef de aanvaller. Hij zei dat hij vanwege het politieonderzoek nog niets kon openbaren, maar dat uit de aangeleverde bewijzen blijkt dat hij onschuldig is. ‘Ik vertrouw erop dat het lopende onderzoek mijn onschuld zal bewijzen,’ aldus Antony.