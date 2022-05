Oud-aanvaller van Ajax, Feyenoord en Nederlands elftal Henk Groot (84) overleden

Henk Groot haalt uit bij Ajax-FC Twente in 1969. Beeld ANP

De in Zaandijk geboren Groot begon zijn voetbalcarrière bij Stormvogels en werd in 1959 opgepikt door Ajax, waar hij direct een vaste waarde werd. Na 124 wedstrijden met 116 goals maakte de kopsterke spits in 1963 de pikante overstap naar Feyenoord, om twee jaar later terug te keren in Amsterdam, waar hij een routinier was in een team met onder anderen de jonge Johan Cruijff, Wim Suurbier en Barry Hulshoff. Als Ajacied maakte hij vier landstitels mee en won hij twee keer de KNVB-beker.

Groot speelde tussen 1959 en 1969 305 officiële duels voor Ajax, waarin hij 207 keer scoorde. Op de topscorerslijst aller tijden moet hij alleen Sjaak Swart, Johan Cruijff en Piet van Reenen voorlaten.

“Ik heb met twee generaties gevoetbald,” citeert Ajax uit een interview met Groot in het officiële jubileumboek Ajax 1900/2000. “Eerst nog met de oude generatie met Wim Anderiesen jr., Ger van Mourik en Jan van Drecht. Daarna heb ik met de nieuwe lichting gespeeld: Johan Cruijff, Wim Suurbier, Barry Hulshoff. Ik ben misschien niet zo’n Ajacied als Sjakie Swart is, maar ze moeten niets over de club zeggen.”

Topschutter

Groot maakte bij zijn Ajaxdebuut alle doelpunten in het met 3-0 gewonnen duel met NAC. In zijn eerste seizoen werd hij met 38 doelpunten topscorer van de Eredivisie. Zijn broer Cees Groot was in datzelfde seizoen goed voor 29 doelpunten. Het seizoen erop scoorde Henk Groot 41 goals in de eredivisie, nog altijd een clubrecord. Na zijn periode bij Feyenoord werd Groot middenvelder, omdat Cruijff inmiddels de spitspositie innam.

‘Ondanks zijn verslechterende gezondheid bezocht Groot zijn club in de afgelopen jaren af en toe nog. De topschutter van weleer bleef altijd een trotse Ajacied,’ meldt Ajax. ‘Hij overleed vandaag in een verzorgingshuis in Zaandam. Ter nagedachtenis aan Groot en Jody Lukoki dragen de Ajacieden woensdag tijdens het duel met sc Heerenveen een rouwband.’

Oranje

In totaal kwam Groot 39 keer uit voor het Nederlands elftal. Daarin scoorde hij 12 keer. In 1969 kwam in een interland tegen Polen een einde aan zijn voetballoopbaan, na een doodschop van Zygfryd Szoltysik, die hem op een ernstige knieblessure kwam te staan.

Groot koos vervolgens niet voor een loopbaan als trainer. In 1970 werd hij namens de partij Gemeentebelangen verkozen in de gemeenteraad van Zaandijk.