Oranjevrouwen openen WK tegen oude bekende Nieuw-Zeeland

Ellen Jansen en Lieke Martens op een training van het Nederlands elftal in het Stade Jules Ladoumegue. Beeld ANP

Met Nederland tegen Nieuw-Zeeland krijgt het WK voor vrouwen dinsdagmiddag in Le Havre een herhaling van de eerste groepswedstrijd op de mondiale titelstrijd van 2015 in Canada. Met die speling van het lot houden alle vergelijkingen met vier jaar geleden wel op. De Nederlandse voetbalsters vormden destijds een anoniem gezelschap op het WK in Canada. Geen hoge verwachtingen, weinig Oranje-fans in de stadions en – mede ook door het grote tijdsverschil – een bescheiden aandacht van de media. Hoe anders is dat nu, anno 2019.

Even terug naar 2015. Lieke Martens was nog een schuchtere jonge vrouw, voor wie een droom was uitgekomen: meedoen aan het WK. Door haar winnende treffer tegen Nieuw-Zeeland (1-0) werd zij de eerste Nederlandse doelpuntenmaker op een WK.

Inmiddels is de wereld van Martens en de Oranjevrouwen op zijn kop gezet. Door de Europese titel in 2017 zijn de meeste speelsters bekende Nederlanders geworden, in de armen gesloten door het grote publiek en de commercie en gedragen door de media. In Frankrijk wordt de ploeg gevolgd door 25 journalisten, vijftien fotografen, een NOS-crew van zo’n 25 mensen, zes andere Nederlandse cameraploegen, een driemansdelegatie van Fifa-tv en de vaste fotograaf, cameraman en verslaggever van de KNVB.

Besloten trainingen

De speelsters mochten maandag voor het eerst het Stade Océane in Le Havre van de binnenkant bekijken. Om de velden te sparen, zo had bondscoach Sarina Wiegman begrepen, mocht er voorafgaand aan de wedstrijden niet in de stadions worden getraind. De afgelopen dagen vonden de – grotendeels besloten – trainingen van Nederland plaats in het kleine Stade Jules Ladoumègue, genoemd naar de Franse atleet die in 1928 in Amsterdam olympisch zilver won op de 1500 meter.

Gesteund door een grote schare fans – het Stade Océane zal dinsdagmiddag met 5000 supporters oranje gekleurd zijn – beginnen de Nederlandse vrouwen aan het tweede WK ooit. Met hogere verwachtingen dan in 2015, maar speelsters en bondscoach houden zich op de vlakte als het gaat om voorspellingen. Het beter doen dan vier jaar geleden, dat is het meest gegeven antwoord op de vraag of Nederland wereldkampioen kan worden. In Canada verloor Nederland in de achtste finales van de latere finalist Japan.

Na een wisselvallige WK-kwalificatie deed Nederland vertrouwen op in het met 3-0 gewonnen duel met Australië, als nummer zes van de wereld twee plaatsen hoger geklasseerd dan de formatie van Wiegman. De bondscoach was realist genoeg om te erkennen dat Nederland het in fases bijzonder lastig had met de kwartfinalist op de laatste drie WK’s. In Valenciennes verloor de als outsider getipte ploeg zondag de eerste wedstrijd van het WK voor vrouwen met 1-2 van debutant Italië.

Met Nieuw-Zeeland komt Nederland dus een oude bekende tegen. Een ploeg die stamgast is op het WK, maar op het hoogste platform nog nooit een wedstrijd won. Omdat eens de eerste keer moet zijn, is de nieuwe bondscoach, de Schot Tom Sermanni, ervan overtuigd dat er in Frankrijk een einde komt aan die blamerende statistiek. En waarom niet direct in de eerste wedstrijd?

Aanvoerder Ali Riley erkende dat Nieuw-Zeeland wellicht niet het beste team is op het WK, maar, zo zei ze: “Ons doel is het bereiken van de volgende ronde. Dat is zeker realistisch, maar dan zullen we het wel meteen tegen Nederland moeten laten zien.”