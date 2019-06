Oranjevrouwen naar volgende ronde WK

Ondanks de zege kon Oranje ook tegen het zeer beperkte Kameroen niet overtuigen, net als dinsdag in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland toen invalster Jill Roord pas in blessuretijd voor opluchting zorgde (1-0). Het begin van de wedstrijd was hoopvol, met een demarrage van Lieke Martens op de linkerflank, maar daarna ging het niveau al snel omlaag. Weer veel balverlies, weer veel slordigheden in het spel. Shanice van de Sanden gleed twee keer uit op het moment dat ze een voorzet wilde geven. Na een half uur besloot de rechtsbuiten toch maar van schoenen te wisselen.

Kameroen voetbalde helemaal zonder idee. Typerend was de aftrap van de wedstrijd, waarbij een Afrikaanse de bal direct recht in het gezicht van Miedema knalde. De ‘Ontembare Leeuwinnen’ gokten vooral op een counter. Halverwege de eerste helft kwam daar wel een grote kans uit, toen rechtsback Desiree van Lunteren uitgleed en Gabrielle Aboudi Onguéné kon uithalen. De nummer 7 van Kameroen, die al snel werd uitgefloten door het publiek omdat ze wel erg vaak op de grond lag en ook zomaar een flesje water gooide richting wisselspeelster Merel van Dongen, schoot de bal echter naast.

Vivianne Miedema viert haar doelpunt Beeld BSR Agency

Kort voor rust leverde de eerste flitsende aanval van Oranje direct een doelpunt op. Na een combinatie tussen Jackie Groenen en Van de Sanden kon Miedema haar eerste WK-treffer inkoppen. Twee minuten later stond het alweer gelijk, omdat keepster Sari van Veenendaal zich verkeek op een lange bal vanuit de middencirkel. De kleine Aboudi Onguéné troefde Van Veenendaal af en tikte de 1-1 binnen.

Direct na rust nam de ploeg van Wiegman toch weer de leiding. Dominique Bloodworth profiteerde van paniek achterin bij Kameroen en kon vrij de 2-1 inschieten. Oranje ontsnapte nog een keer aan de gelijkmaker, waarna Miedema in de slotfase op aangeven van de sterk invallende Lineth Beerensteyn de wedstrijd besliste: 3-1.