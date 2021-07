Oranjevrouwen mogen herkansen tegen wereldkampioen VS na winst op China (8-2)

Oranjevrouw Victoria Pelova in actie tegen de Chinese speelster Liu Jing. Beeld REUTERS

Op voorhand sprak Sarina Wiegman al over de mogelijke wedstrijd tegen de VS, mocht Nederland de groepswinst behalen. Maar de bondscoach benadrukte dat haar ploeg niet expres zou verliezen van China om de wereldkampioen op die manier te ontlopen.

Dus ging Nederland vol voor de winst tegen China, al was het zonder de licht geblesseerde Vivianne Miedema, die op de bank zat, en Stefanie van der Gragt, die de wedstrijd vanaf de tribune moest aanschouwen. Lineth Beerensteyn mocht in de punt van de aanval starten en Merel van Dongen stond in de basis.

Ook met die twee wijzigingen was China amper een tegenpartij voor Oranje, dat in de afgelopen twee duels al dertien keer scoorde - al kreeg het ook zes tegentreffers om de oren. Ditmaal was het binnen twaalf minuten al raak voor Nederland; Shanice van de Sande scoorde in de counter na een corner voor China.

De thuisploeg overheerste en dus was het wachten op 2-0. Maar Nederland kreeg een tegentreffer te verstouwen na een zwak verdedigen. Wang Shanshan profiteerde en maakte gelijk: 1-1. Oranje bleef doordrukken en Lineth Beerensteyn betaalde voor het vertrouwen van Wiegman uit in doelpunten. Vlak voor rust zorgde de aanvalster na een fraaie loopactie voor de 2-1 en met een bekeken bal voor de 3-1.

Trainingspartij

Na rust ging Oranje vrolijk verder met scoren. Het begon op een veredeld trainingspartijtje te lijken tegen China, dat voor het laatste groepsduel al negen tegentreffers moest incasseren. Lieke Martens kopte meteen na rust de 4-1 achter de Chinese doelvrouw. Ondanks de lichte klachten gunde de bondscoach topscorer Miedema (zes goals) nog een half uur speeltijd.

De spits liet zich meteen zien en scoorde op aangeven van Martens 5-1. De doelpunten volgden elkaar in rap tempo op. Yanwen Wang deed nog wat terug voor China, maar uiteindelijk liep Oranje via Martens, invalster Victoria Pelova en nog eens Miedema uit naar 8-2.

Nederland ervoer in de groepsfase weinig tegenstand van Zambia en China. Alleen het treffen met Brazilië, dat met 1-0 won van Zambia, bleek een echte wedstrijd (3-3). Soeverein eindigde Nederland als groepswinnaar, met 21 goals voor en 8 tegen, maar het serieuze werk begint nu pas. Wereldkampioen VS, tweede in de groep, is de tegenstander in de kwartfinale. Een herhaling van de WK-finale van 2019 volgt, al hoopt Oranje op een andere afloop dan die middag in Frankrijk.