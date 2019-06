Oranjevrouwen in absolute slotfase langs Nieuw-Zeeland

Heel makkelijk ging dat niet. Nederland had het betere van het spel en meer balbezit, maar had vooral in de eerste helft moeite door de stugge verdediging van de Nieuw-Zeelanders te breken. Uiteindelijk zorgde een late goal van invaller Jill Roord voor de overwinning.

Nederland trad aan in nagenoeg dezelfde opstelling als waarmee ze de EK-finale tegen Denemarken in 2017 wonnen. Alleen Anouk Dekker speelde niet vanwege een schorsing. Dominique Bloodworth, die net als Vivianne Miedema en Daniëlle Van der Donk bij Arsenal speelt, verving haar centraal achterin.

Ze was ook direct de grootste dissident bij het Nederlands elftal. Na tien minuten leed ze knullig balverlies achterin en kreeg Nieuw-Zeeland de eerste grote kans van de wedstrijd. Olivia Chance schoot de bal op de lat. Nieuw-Zeeland bleef daarna de counter zoeken, Nederland kreeg steeds meer controle over de wedstrijd. Voor rust kreeg dezelfde Bloodworth een grote kans om de score te openen, maar ze schoot van dichtbij naast het goal.

Na vijf minuten in de tweede helft was er weer een levensgrote kans voor Nieuw-Zeeland, opnieuw na een counter. Keeper Sari Van Veenendaal moest gestrekt naar de hoek en wist de bal uit het doel te houden. Een cruciale redding.

Daarna voerden de Oranjevrouwen de druk verder op en kwam Nieuw-Zeeland er steeds minder makkelijk uit. Miedema kreeg twee grote kansen, na ongeveer een uur spelen, maar ze wilden er niet in. Tot de blessuretijd aanbrak en Roord de witte muur van Nieuw-Zeeland eindelijk kon slechten.

Op papier

Op papier zou Nieuw-Zeeland niet veel weerstand moeten kunnen bieden aan Oranje. Nederland won het EK van 2017 en is een van de kanshebbers voor de eindwinst in Frankrijk.

Nieuw-Zeeland is weliswaar een vaste klant op WK’s, maar de ‘Black Ferns’ wonnen tijdens de vier keer dat ze meededen geen enkele wedstrijd. Ze speelden wel drie keer gelijk. In de kwalificatie verloor Nieuw-Zeeland dan weer geen enkele maal. Tonga, Fiji, de Cookeilanden en Nieuw-Caledonië boden alleen wel heel weinig weerstand: ze wisten geen enkele keer te scoren.

Nederland speelt zaterdag 15 juni de tweede wedstrijd in de groepsfase tegen Kameroen in Valenciennes. Kameroen verloor maandag met 1-0 van Canada. Donderdag 20 juni speelt Nederland de laatste poulewedstrijd tegen Canada.

Op het vorige WK, in 2015, kwamen de Oranjevrouwen tot de achtste finales. Daarin was de latere finalist Japan met 2-1 te sterk.