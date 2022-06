Oranjevrouwen doen goede zaken in strijd om WK-ticket en rekenen af met Belarus

Aniek Nouwen na de 2-0. Beeld ANP

De wedstrijd tegen Belarus deed denken aan voetbal in coronatijd, voor een lege tribune in Enschede. Geen publiek, geen volksliederen, nauwelijks interviews. Alles om het duel zo sober mogelijk af te werken.



In eerste instantie weigerde de KNVB, vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, tegen Russische en Belarussische teams te spelen. De Uefa en Fifa deden alleen Rusland in de ban, waardoor de bond later moest terugkomen op zijn besluit om zicht te houden op het WK. Niet spelen zou uiteindelijk betekenen dat Oranje zich niet zou kunnen plaatsen. Met enige vertraging kwam de wedstrijd tegen Belarus er vanavond dus toch – en dat terwijl volgende week het EK al begint.

Na de afstraffing tegen Engeland in een oefenwedstrijd vorige week, 5-1, kon de ploeg van bondscoach Mark Parsons wel een opsteker gebruiken. In de wetenschap dat Belarus een zwakke ploeg is én dat een zege Oranje weer aan kop van de WK-kwalificatie zou krijgen, trapten de Oranjevrouwen af in Enschede.



Geen monsterscore



Parsons koos zo dicht op het EK voor zijn sterkste (beschikbare) ploeg, van wie het leeuwendeel ook volgende week aan de aftrap zal staan bij de openingswedstrijd van Oranje tegen Zweden. De net van een zware blessure herstelde Daniëlle van de Donk hield de Engelsman nog op de bank; zij viel na ruim een uur spelen in samen met Lineth Beerensteyn.

Bij een eerder treffen, in Minsk, had Oranje al moeite met de stroeve Belarussische voetbalsters (0-2) en eigenlijk was dat ook vanavond lang het geval. Niet dat Belarus wat in te brengen had, integendeel. Maar aanvankelijk had Oranje er best moeite mee de Belarussische ploeg kapot te spelen. En dat ondanks een voorsprong na een krap kwartier spelen. Jill Roord schoof een voorzet van uitblinker Lieke Martens binnen.



Oranje hield de complete wedstrijd druk op Belarus en creëerde uiteindelijk genoeg kansen, maar kon geen monsterscore neerzetten tegen de nummer 55 van de Fifa-wereldranglijst. Pas na bijna een uur spelen kopte verdediger Aniek Nouwen een vrije trap van Sherida Spitse raak. Invaller Beerensteyn zorgde in de slotfase nog voor 3-0.

Bemoedigend



De Oranjevrouwen koesteren de zege, het spel van Martens was bemoedigend richting het EK. Daarnaast is nu ook de koppositie in de WK-kwalificatie weer in handen van de Nederlandse voetbalsters. Achterligger IJsland heeft twee punten minder en een duel minder gespeeld. IJsland speelt begin september nog tegen Belarus en kan de koppositie dan weer overnemen. Daarna volgt de beslissing over het directe WK-ticket in een onderlinge wedstrijd tussen Oranje en IJsland. Die wedstrijd wordt op 6 september in Nederland gespeeld.

Na deze wat hinderlijke onderbreking richten de Oranjevrouwen zich nu weer op het EK. Zaterdag is de uitzwaaiwedstrijd, opnieuw in de Grolsch Veste, tegen Finland (18.00 uur). Volgende week zaterdag staat voor de Oranjevrouwen de eerste EK-wedstrijd op het programma.