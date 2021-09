Oranjes tegenstander Turkije is een ploeg met twee gezichten

Het Turkse elftal trainde maandag in de Johan Cruijff Arena. Beeld Getty Images

Bijzonder goed georganiseerd, dat is wat Louis van Gaal van Turkije vindt. De bondscoach van het Nederlands elftal werd er tijdens de persconferentie voorafgaand aan het WK-kwalificatieduel met het Turkse elftal naar gevraagd. Van Gaal lijkt te weten wat hij van de volgende tegenstander van zijn ploeg kan verwachten: een gedisciplineerd elftal. Al plaatste hij daar ook een kanttekening bij. “Met de Turken weet je het nooit.’’

Die opmerking is niet zo gek. Kijk maar naar de recente prestaties van het team van de ervaren bondscoach Senol Günes. Die zijn nogal wisselvallig. Afgelopen winter degradeerden de Turken nog uit het tweede niveau van de Nations League. Maar door de manier waarop Turkije vervolgens aan de WK-kwalificatie begon, ging de ploeg toch met hoge verwachtingen naar het EK. Daar stelden de mannen van Günes enorm teleur, met drie nederlagen en slechts één doelpunt.

Maar buiten het EK om verloor Turkije in 2021 geen wedstrijd. En in groep G van de WK-kwalificatie staat het team nog steeds bovenaan. Mede vanwege de 4-2 overwinning op Nederland van afgelopen maart. Tijdens die wedstrijd viel Deniz Türüç kort voor tijd in. De 28-jarige middenvelder, geboren in Enschede en voormalig speler van Go Ahead Eagles, speelt momenteel bij Basaksehir en heeft elf interlands achter zijn naam.

Jong en getalenteerd

Türüç zat na het 3-3 gelijkspel tegen Letland, eind maart, niet meer bij de selectie, maar heeft nog een sterke binding met het Turkse elftal. “Het is een jong en getalenteerd team,” vertelt hij. “We hebben met Günes een heel ervaren bondscoach, die als trainer meerdere keren kampioen is geworden in Turkije. Het EK was een tegenvaller, maar dat neemt niet weg dat Turkije het in de WK-kwalificatie heel goed doet. Ik denk dat je geen favoriet kunt aanwijzen voor de wedstrijd tegen Nederland.”

Het Turkse elftal laat vaak fris en aanvallend voetbal zien. Tegen Gibraltar, waarvan de Turken afgelopen zaterdag met 0-3 wonnen, waren er belangrijke rollen voor Turkse Nederlanders. Voormalig Sparta-spits Halil Dervisoglu viel in en scoorde, Feyenoorder Orkun Kökçü speelde de hele wedstrijd. Tegen het dwergstaatje ontbrak een aantal steunpilaren. Zoals de 36-jarige aanvoerder Burak Yilmaz (spits van Lille) en Cengiz Ünder, die bij zijn nieuwe club Olympique Marseille al drie keer scoorde en uitstekend in vorm is. Zij zijn er vanavond in Amsterdam wel weer bij.

Mooie wedstrijd

Türüç verwacht een mooie wedstrijd. Niet in de laatste plaats omdat de Turken behalve frivool ook heel gedisciplineerd kunnen spelen, zoals Van Gaal al aankaartte. “In de vorige wedstrijd tegen Nederland hebben wij het tactisch goed gedaan,” legt Türüç uit. “We stonden compact. Dat moet Turkije nu weer doen. Nederland is aan de bal sterk, maar zonder bal zijn ze misschien een beetje lief, zacht. Onze tactiek was dat we agressief zouden spelen. Turkije weet precies wat ze tegen Nederland moeten doen. Ik hoop dat Turkije met 2-1 wint.”

De ploeg van Günes heeft in elk geval laten zien het op twee manieren te kunnen. Met fris en aanvallend voetbal, maar ook met discipline en een goede organisatie. Van Gaal is op beide scenario’s voorbereid.