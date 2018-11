Oranje zet met drie Ajacieden de wereldkampioen opzij

Natuurlijk miste Frankrijk met Paul Pogba, Lucas Hernandez en Samuel Umtiti drie basisspelers en waren Anthony Martial, Alexandre Lacazette en Benjamin Mendy ook niet inzetbaar. Maar van een land dat topspelers voldoende heeft voor drie nationale elftallen zou je wat meer initiatief verwachten.



De Jong

Met dezelfde basisspelers als vorige maand in het gewonnen duel met Duitsland (3-0) ging Oranje geduldig op zoek naar een mogelijkheid om de hechte defensie van de bezoekers een beetje te openen. Frenkie de Jong voetbalde zoals vorige week in Rotterdam met Ajax bij Excelsior. Hij draaide steeds weer weg bij een tegenstander en vond bijna altijd een ploeggenoot. En als het een keertje bijna fout ging, dan veroverde Marten de Roon vaak weer de bal.



Al na anderhalve minuut had Oranje op voorsprong kunnen komen. Hugo Lloris voorkwam echter dat Wijnaldum al snel scoorde. De middenvelder van Liverpool had in de 44e minuut wel succes toen hij weer mocht aanleggen, nadat de hardwerkende Ryan Babel al op de Franse doelman was gestuit.



Ook op achterstand bleef Frankrijk bijna apathisch toekijken hoe Oranje brutaal op zoek ging naar een tweede treffer. Nederland was er twee keer heel dichtbij met Memphis Depay, die opnieuw liet zien dat hij in topvorm steekt. De spits van Oranje mocht in blessuretijd een strafschop nemen nadat Frenkie de Jong was neergelegd. Hij benutte de penalty met een stiftbal, vernederender kon het niet voor de verslagen wereldkampioen.