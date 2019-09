Oranje wint ook in Estland met 0-4

Georginio Wijnaldum scoorde de 4-0 en wordt gefeliciteerd door Virgil van Dijk. Beeld ANP

Ryan Babel speelde een hoofdrol in zijn zestigste interland. De aanvaller opende in de zeventiende minuut de score en tekende in de 47e minuut voor de 0-2. Memphis Depay vierde zijn vijftigste interland met de 0-3. In de slotfase zorgde Georginio Wijnaldum voor 0-4.

Oranje houdt door de zege een helder uitzicht op de twee bovenste plaatsen van de poule die recht geven op een rechtstreeks ticket voor het EK. Nederland heeft zelfs in eigen hand of het groepswinnaar wordt. Dat vergroot de kans op een gunstige loting voor de Europese eindronde.

Oranje vervolgt de EK-kwalificatie volgende maand met wedstrijden tegen Noord-Ierland (10 oktober) en Wit-Rusland (13 oktober). Nederland sluit het kwalificatietoernooi af met een uitwedstrijd tegen Noord-Ierland (16 november) en een thuisduel met Estland (19 november).