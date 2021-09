Oranje wil tegen Turkije grote stap richting WK van Qatar zetten

Louis van Gaal. Beeld ANP

Van Gaal heeft zijn favoriete route richting het WK van eind volgend jaar in Qatar duidelijk voor ogen. Eerst met een zege op Turkije de koppositie in de poule overnemen en dan volgende maand nog een beetje aan het doelsaldo werken tegen Letland en Gibraltar. In de afsluitende groepsduels met Montenegro en Noorwegen moet in november de groepswinst en daarmee rechtstreekse kwalificatie voor het WK worden veiliggesteld.

Istanbul

De opvolger van de opgestapte Frank de Boer heeft veel vertrouwen in een goede afloop van het thuisduel met de Turken, die het Nederlands elftal in maart nog met 4-2 versloegen in Istanbul. “Dat zeg ik op basis van onze wedstrijd tegen Montenegro en de training van zojuist,” verklaarde Van Gaal. “De verwachtingen rond Oranje zijn weer hooggespannen. Maar makkelijk wordt het dus niet. Turkije is onze zwaarste tegenstander in deze poule. Die bondscoach laat ze ook gedisciplineerd spelen. Dat is knap.”

De Turkse bondscoach Senol Günes krijgt van Van Gaal meer respect dan in eigen land, waar ze de laatste maanden minder lovend over hem zijn. Turkije verloor alle drie de groepswedstrijden op het EK en bleef woensdag steken op een gelijkspel tegen Montenegro (2-2). De winst op Gibraltar (3-0) viel zaterdag ook een beetje laag uit.

Blind

Van Gaal wil zijn basisformatie voor het duel met Turkije nog niet prijsgeven. Hij baalt wel dat zijn plannen steeds voor de wedstrijd uitlekken. “Volgens mij zijn we allemaal Nederlanders en moeten we Turkije samen verslaan. Maar zo werkt het hier met de media niet,” zei de bondscoach, die wel verklapte dat Daley Blind na een schorsing als linksback weer de voorkeur krijgt boven Tyrell Malacia.

Matthijs de Ligt of Stefan de Vrij moet plaatsmaken voor Virgil van Dijk, de aanvoerder die zaterdag rust kreeg tegen Montenegro. “Dat is voor mij geen lastige beslissing, want ik volg mijn visie,” zei Van Gaal. “Ik vind het wel vervelend om iemand teleur te stellen. Maar dat is topsport. En ik zal het uitleggen.”

Van Gaal moet ook een vervanger voor de geblesseerde vleugelspits Cody Gakpo aanwijzen. Steven Bergwijn of Donyell Malen zal aan de aftrap verschijnen in de Johan Cruijff Arena, waar 36.000 toeschouwers mogen zitten. Meer zijn er niet welkom vanwege corona. “Ik hoop dat zij ons net zo steunen als zaterdag tegen Montenegro,” zei Van Gaal. “Dat geeft de spelers een kick.”