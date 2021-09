Oranje wil met meer lef en minder balverlies Montenegro breken

Beeld ANP

Oranje heeft nog alles in eigen hand, na de 1-1 van woensdag tegen de Noren. De achterstand op Turkije bedraagt slechts 1 punt. Noorwegen en Montenegro staan in punten gelijk met het Nederlands elftal, dat volgens Van Gaal tot veel meer in staat is dan midweeks in Oslo.

“We moeten minder balverlies lijden,” luidt de voornaamste opdracht van de teruggekeerde bondscoach. “Daarnaast moeten we meer lef tonen en zorgen dat Memphis Depay meer in zijn kracht komt te spelen. Dat kan door hem goed en met de juiste snelheid aan te spelen. Nu stond hij steeds tegenover drie of vijf Noren.”

Montenegro

Van Gaal verwacht dat Montenegro naar Eindhoven komt om te verdedigen. “We zullen hetzelfde probleem moeten oplossen als tegen de Noren,” voorspelde hij. “Al heeft Montenegro wel meer creatieve spelers. Ze zijn leep en slim. Je wint sowieso niet makkelijk van ploegen die gegroepeerd verdedigen. Italië speelde donderdag weer gelijk tegen Bulgarije en Spanje verloor van Zweden. Het is allemaal niet zo makkelijk hoor. Al had ik niet verwacht dat Noorwegen hun tactiek 90 minuten lang kon uitvoeren. Ik durf daarom niet te zeggen dat Montenegro dat niet lukt.”

Montenegro is sinds 2007 lid van de Fifa en heeft nog nooit een EK of WK bereikt. Sterspeler Stefan Jovetic ontbrak woensdag tegen Turkije (2-2) vanwege een blessure. Stefan Savic (Atlético Madrid) en Sead Haksabanovic (Rubin Kazan) zijn ook belangrijke spelers voor bondscoach Miodrag Radulovic.

Oranje zal weer starten met vier verdedigers en drie aanvallers. “Want ik heb nu eenmaal geen tijd om met vijf verdedigers te oefenen,” zei Van Gaal. “Als we het WK halen, dan ga ik nog wel eens goed met mijn spelers praten. Want in mijn ogen kan je met vijf verdedigers de mooiste driehoekjes op het veld maken.”

Dumfries en Berghuis basis

Denzel Dumfries keert terug in de basisformatie en krijgt de voorkeur boven Jurriën Timber. Steven Berghuis verdient volgens Van Gaal een herkansing na een matige eerste helft tegen Noorwegen. Nathan Aké of Tyrell Malacia zal de geschorste Daley Blind links in de defensie vervangen.

De opvolger van Frank de Boer maakte vrijdag weer een kleine show van zijn persconferentie. Circus Van Gaal draaide soms op volle toeren. Hij applaudisseerde langdurig voor Stefan de Vrij, omdat die verklaarde dat de bondscoach vroeger en ook nu altijd naar goede argumenten luistert. Van Gaal snapt ook niet waarom de formatie van het kabinet zolang duurt. “Ik heb maanden geleden al gezegd dat een minderheidskabinet de oplossing is. Kijk maar na.”