Oranje wil eerste zege in serieuze interland onder Koeman: ‘We moeten het nu laten zien’

Bondscoach Ronald Koeman tijdens de training van het Nederlands elftal in Zeist, woensdag. Oranje bereidt zich voor op het EK-kwalificatie duel tegen Griekenland. Beeld ANP

De laatste keer dat Nederland en Griekenland elkaar troffen? Dat was toevallig in het stadion waar ook vanavond wordt gespeeld. En het was ook begin september, bij bijna 30 graden. De gasten verlieten een klam Philips Stadion op 1 september 2016 met een zege: 1-2.

Kardinaal verschil: toen ging het ‘maar’ om een oefenpot. Nu is het menens. Nu moet Oranje winnen. Alleen bij een zege blijven de kansen op directe plaatsing voor het EK in eigen hand.

Allemaal fit

Het zorgt voor druk. Voor verwachtingen. “We hebben besproken wat beter moet na de vorige twee interlandperiodes,” zegt Frenkie de Jong. “We zijn allemaal fit. We zijn goed voorbereid op Griekenland. We moeten het nu laten zien.”

De Jong is één van de spelers op wie Oranje vanavond zal leunen. Het wordt alweer zijn 53ste interland. De middenvelder is het clubseizoen sterk begonnen. Bij FC Barcelona is hij in de pikorde verder doorgestegen na het vertrek van de laatste spelers uit het gouden Barça van trainer Pep Guardiola. Bij Oranje ziet Ronald Koeman De Jong als ‘superbelangrijk voor de opbouw’. De bondscoach: “In de eerste en tweede fase daarvan is hij onmisbaar.’’

Daarnaast moet De Jong één van de spelers zijn die hun mond opendoen als er zaken verkeerd gaan. Zit corrigerend vermogen er voldoende in bij de middenvelder? “Het kan meer, daar ben ik het mee eens,” zegt hij zelf. “Al is het wel een beetje een eigen leven gaan leiden in Nederland, de discussie of Oranje elkaar onderling genoeg corrigeert. Het is niet zo dat we elkaar nooit de waarheid vertellen.”

Middenveldmix

Interessant wordt wie De Jong tegen de Grieken op het middenveld omringen. Eigenlijk is het Nederlands elftal al jaren zoekende naar de beste middenveldmix. Teun Koopmeiners, Steven Berghuis, Marten de Roon, Georginio Wijnaldum, Davy Klaassen, Cody Gakpo; wie is er eigenlijk niet uitgeprobeerd? In allerlei combinaties ook.

Soms denk je als volger van Oranje: moet De Jong niet tegen bondscoaches zeggen: ‘Zo en zo zie ík het.’ En: ‘Als we met hem of hem spelen, dan komt mijn meerwaarde voor het team er het beste uit.’ De Jong, daarnaar gevraagd: “We hebben het samen wel over de invulling. Ook nu weer voor Griekenland. Maar: los van namen. Ik zeg niet tegen de trainer: ik speel het liefst samen met die of die.”

Koeman leek begin deze week te zinspelen op een basisploeg met veel ervaren krachten. Maar bij de schaarse trainingsmomenten wisselde hij de afgelopen dagen toch nog volop. Bij de Grieken balt de routine zich vooral samen op het middenveld, rond de beste speler, Anastasios Bakasetas, een nummer 10 die speelt met rugnummer 11. Bij die oefenpot tegen Oranje in 2016 was hij al van de partij.

Geen afbraakvoetbal

Dit Griekse team gaat verdedigen, maar speelt geen afbraakvoetbal. Oranje zal proberen om steeds een man meer te krijgen op het middenveld. “We zoeken naar vier middenvelders,” aldus Koeman. “Dat kan door een verdediger door te schuiven of door een aanvaller terug te halen.” Afgelopen juni in de Nations League was Lutsharel Geertruida die inschuivende verdediger bij balbezit. Koeman: “Maar zoals in de Nations League, dat wordt het nu niet.”

En dan is er nog de keeperspositie. Met Mark Flekken krijgt Oranje voor de derde interlandperiode op rij een nieuwe doelman. De 30-jarige Limburger kreeg het gisteren net voor de start van de laatste training te horen. Dat gebeurde op het veld, met zijn concurrenten Andries Noppert en Bart Verbruggen om hem heen. “Flekken verdient het. Hij is al een lange periode in vorm en fit,” vindt Koeman.

De Limburgse doelman gaat zijn vijfde interland spelen. Het is de eerste sinds zijn transfer van Freiburg naar Brentford. En vooral: de eerste onder deze druk. In zijn vier eerdere optredens kreeg Flekken zes tegendoelpunten. In het meevoetballen is er in Nederland geen betere. Zijn kwetsbaarheid ligt in schoten van afstand.