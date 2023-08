Oranje wereldkampioen voetbal? ‘Ook zonder onze Van Basten kunnen we van iedereen winnen’

Verdediger Dominique Janssen (l) and middenvelder Lieke Martens (midden) tijdens de training in Sydney vrijdag. Zondag speelt Oranje tegen Zuid-Afrika. Beeld FRANCK FIFE/AFP

Louis van Gaal maakte er op het afgelopen WK in Qatar een sport van om zijn spelers te laten geloven in de wereldtitel: “We kunnen wereldkampioen worden. Dat zeg ik, omdat het met imagineren te maken heeft. Als je dat kan, kan je het ook op het veld”, zei de voormalig bondscoach steeds.

Of we dergelijke teksten ook bij coach Andries Jonker en zijn speelsters los kunnen peuteren? Vergeet het maar. Oók niet na de ijzersterke groepsfase. “Waarom wij niet zeggen dat we wereldkampioen kunnen worden? Omdat wij zeggen dat we van iedereen kunnen winnen,” zegt Jill Roord grijnzend.

Van Roord tot aan bondscoach Jonker en van Daniëlle van de Donk tot aan aanvoerder Sherida Spitse: ze schieten steeds in de lach als met man en macht geprobeerd wordt de woorden ‘wij kunnen wereldkampioen worden’ uit ze te krijgen. Want is ‘we kunnen van iedereen winnen’ niet erg voorzichtig voor een land dat de Verenigde Staten - wereldkampioen en nummer één van de wereld – achter zich liet in de poulefase en misschien wel de meeste indruk maakt tijdens het WK? Moet de lat niet hoger? “Nou, op z’n Nederlands gezegd: we moeten helemaal niks,” zegt ook Jonker lachend.

Dan serieus: “Nee, dat moet helemaal niet. Ik denk dat ik het een jaar geleden goed heb gezien. Ik heb toen allerlei teams gezien die beter waren dan wij. Nu kunnen we stellen dat we de aansluiting weer gevonden hebben en dat ook de waardering voor ons aan het toenemen is. We zeggen nu dus terecht dat we van iedereen kunnen winnen, maar verder zijn we écht nog niet. Dat recht van spreken hebben we nog niet, want dan moeten we ook van de toplanden winnen en dat is nog niet gebeurd. Maar het is wel duidelijk dat we heel veel dichterbij zijn gekomen.”

Op drie WK’s gescoord

Lieke Martens sluit zich volledig aan bij de woorden van de coach. De sterkhouder van Oranje is onder Jonker zichtbaar opgebloeid met als resultaat dat ze tegen Vietnam zichzelf in een fraai rijtje met Arjen Robben en Robin van Persie schaarde. Zij zijn nu de drie Nederlanders die op drie verschillende WK’s hebben gescoord. Martens vindt het te opportunistisch om al over een wereldtitel te spreken, maar heeft wel het gevoel dat het vertoonde spel beter is dan tijdens het WK 2019 toen Oranje de finale haalde. “Ik denk dat we beter voetballen dan toen, ja. Niets ten nadele van het resultaat dat we toen haalden natuurlijk, maar ik denk dat het nu leuker is om naar te kijken voor iedereen.”

De combinatie van het aantrekkelijke Oranjespel én het feit dat het WK bij andere favorieten en outsiders bepaald niet op rolletjes verloopt, maakt Nederland ineens een grote kanshebber voor de wereldtitel. Ga maar na: Brazilië, Duitsland én olympisch kampioen Canada zijn al naar huis. Het Engeland van Sarina Wiegman won alles, maar kreeg wel een tik te verwerken met de blessure van Keira Walsh. Spanje verloor met liefst 4-0 van Japan terwijl Frankrijk niet verder kwam dan een gelijkspel tegen Jamaica. Het lijstje van overtuigende landen lijkt zich vooralsnog te beperken tot Japan, Zweden én Nederland.

“Maar wij hebben echt nog een lange weg te gaan hoor,” zo trapt Jonker weer op de rem. “Ik ben altijd van de realiteitszin: Portugal was gewoon een moeizame wedstrijd, tegen Amerika hebben we een uur goed gespeeld en Vietnam was een van de zwakkere zusters van dit WK. Dus laten we nou rustig aan doen. We ogen stabiel, maar het is veel te vroeg om al naar andere landen te kijken. Eerst Zuid-Afrika.”

Hosannastemming

Door de hosannastemming die langzaam maar zeker rondom de Oranjevrouwen oprukt, zou je bijna vergeten dat ze zonder sterspeler en all-time topscorer Vivianne Miedema in Australië en Nieuw-Zeeland zijn. Een blessure die toch voor enkele slapeloze nachten heeft gezorgd bij Jonker: “Elk weekend was ik blij dat het weekend voorbij was en ik geen telefoontje had gekregen. Met Vivianne raakten we een heel goede speelster kwijt. Onze Marco van Basten is er nu niet bij en dat voel je wel,” stelt de bondscoach.

Dat even niemand het over de ‘Van Basten van de Oranjevrouwen’ heeft, is een compliment voor de speelsters die wel van de partij zijn. Maar of je zonder Miedema ook wereldkampioen kan worden? “Ook zonder onze Van Basten kunnen we van iedereen winnen,” herhaalt Jonker zijn boodschap met een glimlach. Hij weet het: hij klinkt soms als een langspeelplaat die blijft hangen.

“Nee, je krijgt het echt niet uit mijn mond. We gaan van wedstrijd naar wedstrijd en ik heb ook de meiden zover dat dát onze strategie is. Ja, we hadden ook ‘we worden wereldkampioen’ als strategie kunnen nemen, maar daarvan heb ik gezegd: dat is écht te hoogdravend ten opzichte van Spanje, Frankrijk, de Verenigde Staten, Engeland, Duitsland, Canada, Australië en Brazilië. Wij zijn toch niet zomaar beter dan die landen? Dus nee, dat ga ik niet roepen. Dat moeten we maar laten zien.”

Extra verwachtingen

Dat er extra verwachtingen zijn gekweekt is wel duidelijk, maar juist daarom is Jonker blij dat hij ook vorig jaar al zei dat zijn ploeg van iedereen kon winnen. “Toen stond iedereen me nog met open mond aan te kijken en dacht iedereen: die is niet goed. Eerst heb ik de speelsters daarvan overtuigd en gezegd dat ze ondanks een slechte fase gewoon nog in staat waren goed te voetballen. Nu sluiten steeds meer mensen zich daarbij aan.”

Zo zie je maar: een jaar geleden zaten de Oranjevrouwen in het grootste sportieve dal in jaren en nu worden ze ineens getipt voor de wereldtitel. “Ja, er kan veel veranderen in een jaar tijd,” stelt aanvoerder Spitse vast. “Soms gebeurt het in het voetbal dat het even niet loopt. Als ik dan nu kijk hoe we spelen, vol bravoure, met druk naar voren en die energie vergelijk met andere landen…”, zo slikt ze haar zin halverwege in.

Dan kan je wereldkampioen worden? “Dan kan je van iedereen winnen!”