Oranje Vrouwen trekken conclusie na clash met VS: ‘De wereld is nog niet van Oranje af’

Jill Roord viert haar 1-0 tegen de Verenigde Staten samen met Sherida Spitse and Katja Snoeijs. Beeld AP

Toen het Nederlands vrouwenelftal in 1996 voor het laatst won van de Verenigde Staten, waren 15 van de 23 speelsters nog niet eens geboren. Ook in de nacht van woensdag op donderdag bleef een zege uit, maar daar maalde eigenlijk niemand om bij Oranje. De belangrijkste conclusie was: het verschil met de Verenigde Staten, de viervoudig wereldkampioen die voorheen vooral naar WK’s kwam om ‘even’ de titel op te halen, is kleiner dan ooit.

“Dat gaatje met Amerika? Nee, dat is er niet meer. Het is nu 50/50 en ik denk dat we allebei gewoon top zijn,” vond doelpuntenmaker Jill Roord. Jackie Groenen: “Ik wil het niet blijven herhalen, maar we laten echt zien dat we van iedereen kunnen winnen. Nee, de wereld is nog niet van Oranje af.”

Wereldtalenten in huis

Vier jaar geleden was er nog een kansloze nederlaag (2-0) bij de WK-finale in Frankrijk, maar in Japan tijdens de kwartfinale van de Olympische Spelen (2021) was Oranje dicht bij een overwinning. Lieke Martens miste toen een penalty vlak voor tijd, waarna het in de strafschoppenreeks misging. De grote vraag was toen vooral: was dat incidenteel of zijn de verhoudingen tussen Amerika – al jaren hét vrouwenvoetballand – en Europa aan het kantelen?

Dat laatste lijkt het geval. De Verenigde Staten heeft met onder anderen Sophia Smith en Trinity Rodman nog steeds wereldtalenten in huis, maar met het positiespel van Nederland is de ploeg van Andries Jonker een serieuze kandidaat op dit WK.

“Als iemand ons ruimte geeft om de bal van oranje naar oranje te spelen, dan zijn wij gewoon het betere team. En dat vertrouwen hebben we dus ook tegen de nummer één van de wereld. Op een gegeven moment hadden we nog een zaalvoetbalaanval (de kans van Esmee Brugts, red.). Als die erin was gegaan, was ik meteen naar binnen gegaan,” grapte Jonker.

De bondscoach heeft een grote rol gehad in het verkleinen van het gat tot de wereldtop. Na aan analyse van de groep concludeerde Jonker dat bij dit Nederland de aanval de beste verdediging is. Met het 3-5-2-systeem, met Victoria Pelova en Esmee Brugts als wingbacks, laat hij iedereen haar volle potentie benutten.

“Natuurlijk, het was een zeer ambitieus doel om binnen een jaar ervoor te zorgen dat je ook tegen Amerika voetbal kan spelen waarvan mensen in Nederland in hun nachtelijke huiskamer vrolijk worden. Het is ook nog niet dat we Amerika even weg kunnen spelen, maar we hebben wel laten zien: dit is wat we kunnen en dit is wat we willen. Onze kwaliteit is aanvallen. Als we achteruit moeten, zijn we echt niet zo goed hoor. Maar als we vooruit spelen zijn we héél goed.”

Lieke Martens symbolisch voor opleving

Symbool voor de opleving is Lieke Martens, die weer volop spelplezier uitstraalt, nadat ze onder Mark Parsons ‘zo’n beetje linksback stond’, zo zei ze zelf richting het WK. “Herboren? Ik vind wel dat ik meer in mijn kracht kom, ja. Hopelijk kan ik ook snel een keer een schot op doel lossen, want dat is me nog niet gelukt, maar ik ben wel belangrijk in het positiespel. We zoeken steeds de vrije middenvelder en als ik dat niet ben, dan is dat wel iemand anders. Als we met lef spelen, zie je dat we zo goed kunnen voetballen. Ik ben echt supertrots op het team. Echt goed gedaan.”

Tegen Vietnam

Oranje gaat nu met een tank vol vertrouwen richting de achtste finales, al wacht dinsdag eerst nog het duel met het al uitgeschakelde Vietnam. Een gelijkspel is al voldoende, maar een forse winst zou nog groepswinst en een terugkeer naar Sydney kunnen betekenen. Daar wacht dan niet de nummer één maar de nummer twee van de groep waarin Zweden, Italië, Argentinië en Zuid-Afrika zitten.

“Wij willen terug naar Sydney, maar ik denk wel anders over Vietnam dan veel anderen,” aldus Jonker. “We moeten niet veel scoren, we moeten vooral winnen. Ze verloren maar met 2-1 van Duitsland in de voorbereiding en dit WK met 3-0 van de Verenigde Staten. Dus niet met 13-0, zoals veel mensen vooraf dachten. Dat wordt geen walk-over en we moeten echt messcherp zijn.”